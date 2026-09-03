Francisco de Llano Crowley, conocido artísticamente como “Sr. Crowley”, es un DJ y músico mexicano que en los últimos años ha ganado notoriedad pública por su cercanía con el productor Luis de Llano Macedo, de quien es hijo.

Aunque ha desarrollado su carrera dentro de la música electrónica, manteniendo un perfil relativamente discreto, su nombre ha cobrado relevancia mediática tras participar activamente en la defensa de su padre durante distintos episodios legales.

Las declaraciones y apariciones públicas de Francisco de Llano Crowley han colocado a la familia De Llano nuevamente bajo los reflectores.

Francisco de Llano, hijo del productor Luis de Llano (Tomada de video)

¿Quién es Francisco de Llano, hijo del productor Luis de Llano?

Francisco de Llano Crowley, conocido también por su nombre artístico “Sr. Crowley”, es un músico y DJ mexicano.

Es el tercer hijo del productor de televisión Luis de Llano Macedo, fruto de su tercer matrimonio con la modelo, escritora y productora Susan Crowley.

Francisco tiene dos medios hermanos mayores por parte de la relación de su padre con Patricia Stevens (Luis David y Lisa de Llano Stevens) y dos hermanas menores adoptadas por su padre y Fabiola Lozano (Aitana y Roberta).

¿Cuántos años tiene Francisco de Llano, hijo del productor Luis de Llano?

No hay información pública sobre la edad de Francisco de Llano.

¿Quién es la esposa de Francisco de Llano, hijo del productor Luis de Llano?

No se tiene información sobre si Francisco de Llano se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Francisco de Llano, hijo del productor Luis de Llano?

Al no tenerse información sobre la fecha de nacimiento de Francisco de Llano, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Francisco de Llano, hijo del productor Luis de Llano?

No hay información pública que indique si Francisco de Llano tiene hijos.

Francisco de Llano, hijo del productor Luis de Llano (Tomada de video)

¿Qué estudió Francisco de Llano, hijo del productor Luis de Llano?

Francisco de Llano ha mantenido un perfil privado, por lo que no se tiene información sobre su formación académica.

¿En qué ha trabajado Francisco de Llano, hijo del productor Luis de Llano?

Francisco de Llano se desempeña dentro de la industria de la música electrónica. Su propuesta como DJ destaca por fusionar géneros como el house, jazz, techno y sonidos experimentales con influencias globales y raíces mexicanas.

Su nombre ha cobrado una notable relevancia mediática por ser uno de los miembros de la familia que ha defendido a su padre de manera más activa y pública.

Tras el arresto administrativo de su padre debido al incumplimiento de medidas de su condena civil, Francisco acudió al Centro San Fernando en la Ciudad de México para visitarlo.

Ante los medios apostados a las afueras, declaró que la familia se mantenía “fuerte” y unida, y describió a su padre como “una persona de primera, un caballero, un gran ser humano”,

En junio de 2025, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificara la condena civil contra Luis de Llano por daño moral derivado de abuso sexual infantil contra Sasha Sokol, Francisco publicó un comunicado defendiendo su inocencia.

Expresó que su confianza no se debía meramente al lazo familiar, sino a que conocía de cerca su forma de actuar con principios e integridad. En dicha publicación calificó el proceso legal como “duro, injusto y profundamente doloroso”.

En octubre de 2023, en su primera aparición en televisión para hablar del tema en el programa Despierta América, confesó que le dolió ver a su “héroe” acusado de esa manera, pero afirmó que estaba con su padre “hasta la muerte”.

En esa ocasión, envió un mensaje a Sasha Sokol deseándole paz y que encontrara la felicidad.