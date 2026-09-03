Luis David de Llano Stevens, conocido como “Tito” de Llano, es un empresario y productor mexicano vinculado desde hace décadas a la industria del entretenimiento.

Hijo del productor Luis de Llano Macedo, ha desarrollado su carrera en la organización y promoción de espectáculos, así como en la gestión de eventos masivos en México.

Además de su actividad empresarial, también ha incursionado como escritor.

En años recientes, Luis David de Llano Stevens su nombre ha aparecido en la conversación pública debido a distintas controversias relacionadas con proyectos del sector del entretenimiento.

Luis de Llano Stevens, hijo del productor Luis de Llano (Tomada de video)

¿Quién es Luis de Llano Stevens, hijo del productor Luis de Llano?

Luis David de Llano Stevens, también conocido como “Tito” de Llano, es un productor, promotor de espectáculos, empresario y escritor mexicano.

Es hijo del conocido productor de televisión Luis de Llano Macedo y de la fallecida modelo británica Patricia Stevens.

Luis de Llano Stevens es uno de los integrantes de la familia de Llano con mayor presencia pública.

¿Cuántos años tiene Luis de Llano Stevens, hijo del productor Luis de Llano?

No hay información pública sobre la fecha de nacimiento de Luis de Llano Stevens, por lo que se desconoce su edad.

Sin embargo, se estima que tiene alrededor de 45 o 47 años.

¿Quién es la esposa de Luis de Llano Stevens, hijo del productor Luis de Llano?

Luis de Llano Stevens ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores, por lo que no se tiene información sobre si se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Luis de Llano Stevens, hijo del productor Luis de Llano?

Al no tener información sobre la fecha de nacimiento de Luis de Llano Stevens, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Luis de Llano Stevens, hijo del productor Luis de Llano?

No hay información pública sobre si Luis de Llano Stevens tiene hijos.

Luis de Llano Stevens, hijo del productor Luis de Llano (Tomada de video)

¿Qué estudió Luis de Llano Stevens, hijo del productor Luis de Llano?

Luis de Llano Stevens estudió la licenciatura en Administración y Gestión de Empresas en la Universidad Anáhuac México.

¿En qué ha trabajado Luis de Llano Stevens, hijo del productor Luis de Llano?

Luis de Llano Stevens comenzó en el medio artístico a los 12 años como niño artista, aunque posteriormente prefirió enfocarse en la producción, la gestión técnica, logística y de personal para eventos masivos.

Se desempeñó como CEO y gerente general de la empresa Showex Entertainment y colaboró previamente en la compañía Symox.

Él mismo ha señalado que cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el gremio de la producción e intermediación de espectáculos.

Luis de Llano Stevens es autor del libro de psicología y autodescubrimiento titulado “Luces y Sombras”, publicado hacia finales de 2025.

En septiembre de 2023, de Llano Stevens enfrentó atención mediática tras ser demandado por el empresario Hafid Alonso ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por un presunto fraude de 11 millones de pesos.

La acusación derivaba del supuesto incumplimiento de dos fechas para conciertos de Ricky Martin en Oaxaca y Querétaro.

Ante esto, de Llano Stevens publicó un comunicado deslindándose de las acusaciones y aclarando que su participación fue únicamente como intermediario para acercar a las partes.

Explicó que el evento no se concretó debido a que el artista dividió su gira en México y denunció que se estaba utilizando el renombre de su familia de manera malintencionada para difamarlo.