Luis de Llano Stevens, hijo de Luis de Llano, calificó la detención del productor como “arbitraria”, luego de que un juez ordenara su arresto tras no cumplir con su sentencia por daño moral en agravio de Sasha Sokol.

El productor fue detenido la tarde miércoles 2 de septiembre y fue trasladado al Centro de Sanciones de San Fernando en la alcaldía Tlalpan.

Francisco de Llano Crowley asegura que su padre era “una gran persona” y recibiría el apoyo de su familia a su salida.

Hijo de Luis de llano acusa que su detención fue “arbitraria”

Luis de Llano Stevens y Francisco de Llano acudieron al lugar donde se encontraba detenido Luis de Llano y dieron una breve declaración a la prensa.

“Agradecemos a los medios de comunicación esta preocupación. Y no, no pasa más que es esto, es una cuestión arbitraria. Pero pues bueno, la situación, se siguen los procedimientos y no pasa nada” Luis de Llano

Luis de Llano, productor. (Tomada de video/@VengaLaAlegria)

Luis de Llano Stevens asegura que la detención de Luis de Llano había sido “arbitraria”, a pesar de que el productor fue notificado en diversas ocasiones para que cumpliera con la sentencia en su contra otorgada en junio de 2025 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aunque Luis de Llano Stevens no dio más detalles sobre la situación de su padre, dio a entender que se encuentra bien de salud.

El productor fue sentenciado por daño moral en 2025, luego de que Sasha Sokol lo denunciara en 2022.

Luis de Llano debía cumplir con lo siguiente:

Un disculpa pública

Publicar la sentencia en su contra

Pagar una reparación del daño

No mencionar a Sasha Sokol

Francisco de Llano respalda a Luis de Llano tras su arresto

Luis de Llano tiene el respaldo de su familia, así lo dio a conocer Francisco de Llano, quien explicó que el productor había solictado un amparo y podría salir en las siguientes horas de prisión.

“Estamos aquí apoyando como siempre, no nos queda de otra (...) es una persona de primera, un caballero, un gran ser humano y pues bueno, una gran persona” Francisco de Llano

Francisco de Llano aseguró que su padre era un caballero y una gran persona, por lo que sus familia lo recibiría con cariño: “Con mucho amor y mucho cariño”.

Por el momento, Luis de Llano ya cumplió sus primeras 15 horas arrestado y en la madrugada se le notificó que iniciaba su segundo arresto, por lo que permanecerá otras 15 horas detenido.