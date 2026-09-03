El abogado de Luis de Llano aseguró que el arresto de su cliente fue ilegal y acusó a las autoridades de actuar de manera indebida, luego de que el productor fuera detenido en la CDMX por incumplir una sentencia relacionada con Sasha Sokol.

“El arresto fue ilegal, es una arbitrariedad lo que está sucediendo. Es indebido, hubo suspensiones de amparo. La autoridad actuó de manera indebida y eso es todo lo que puedo comentar por el momento” Luis de Llano

Esto fue lo que declaró el abogado de Luis de Llano, de acuerdo con información difundida este 3 de septiembre por medios de comunicación, quienes rodearon al litigante intentando obtener más respuestas tras el arresto del productor musical.

¿Luis de Llano cumplirá las 30 horas de arresto?

Cuestionado sobre si Luis de Llano permanecerá las 15 horas bajo arresto, el abogado respondió que “está en las autoridades determinar eso”.

El productor fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, después de que una jueza ordenara medidas de apremio ante el incumplimiento de resoluciones judiciales que, de acuerdo con el equipo legal de Sasha Sokol, se emitieron dos órdenes de arresto de 15 horas acumulables, siendo un total de 30 horas.

La sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a Luis de Llano, entre otras medidas, a ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol, pagar una reparación económica, difundir una síntesis de la sentencia y cumplir con capacitación relacionada con violencia de género y derechos de menores.

La defensa de Luis de Llano interpuso un amparo para intentar conseguir su liberación, mientras tanto, el equipo legal de Sasha Sokol advirtió que un incumplimiento sistemático de las órdenes judiciales podría derivar en consecuencias más severas, incluido un proceso penal con una pena de hasta cinco años de prisión.