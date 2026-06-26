A un año de la sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cantante Sasha Sokol denunció públicamente que el productor Luis de Llano sigue sin cumplir con la orden de ofrecer una disculpa pública y pagar la indemnización económica por daño moral.

“Ayer se cumplió un año desde que la Suprema Corte de Justicia, condenó a Luis de Llano por abuso y daño moral obligándolo, entre otras cosas, a hacer una disculpa pública” Sasha Sokol

Sasha Sokol lamentó que, tras más de cuatro décadas del abuso y cuatro años de proceso legal, el ciclo no se haya cerrado.

En ese sentido, Sasha Sokol acusó a Luis de Llano de evadir su responsabilidad y prolongar su impunidad.

A un año de la sentencia de la SCJN, Sasha Sokol denuncia a Luis de Llano por retrasar disculpa

Sasha Sokol denunció públicamente que Luis de Llano sigue sin cumplir con la sentencia dictada en su contra por daño moral, a pesar de que la SCJN falló definitivamente a su favor en junio de 2025.

Sasha Sokol acusa a Luis de Llano de retrasar por un año la disculpa pública ordenada por la SCJN (@SashaSokol / X )

A través de su cuenta de X, Sasha Sokol señaló que, aunque la sentencia es irrevocable, Luis de Llano ha evadido ofrecer la disculpa pública obligatoria.

Además de que no ha realizado el pago de la indemnización económica que será donada a una institución de defensa de menores.

Sasha Sokol acusó a Luis de Llano de buscar cualquier recurso legal para aplazar el cumplimiento y prolongar su impunidad.

“Luis quiere prolongar su impunidad lo cual demuestra su falta de conciencia. Ha buscado cualquier recurso legal a su alcance para aplazar el cumplimiento de su sentencia. Sólo aplazar, porque la sentencia es irrevocable” Sasha Sokol

Recordó que han pasado cuatro años desde que decidió denunciar y más de cuatro décadas desde que ocurrió el abuso, el cual inició cuando ella tenía 14 años y él 39.

Según Sasha Sokol, la fecha límite para la disculpa era el 9 de enero y Luis de Llano no cumplió y cuestionó cuánto tiempo más debe esperar a que el productor cumpla la sentencia.

“Han pasado 365 días desde que la máxima autoridad judicial del país lo declaró culpable; 4 años desde que decidí denunciarlo y más de cuatro décadas desde que abusó de mí. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar?” Sasha Sokol

Pese al fallo contra Luis de Llano, Sasha Sokol afirma que la justicia se da cuando se cumple la sentencia

Sasha Sokol afirmó que “la justicia no se obtiene solamente con una sentencia a favor, sino con el cumplimiento de esta”.

“La justicia no se obtiene solamente con una sentencia a favor, sino con el cumplimiento de la misma” Sasha Sokol

La cantante subraya que la justicia requiere una disculpa pública porque este acto implica el reconocimiento de los hechos por parte del agresor.

Al aceptar públicamente lo ocurrido, se logra que “se estabilice la verdad”, evitando que se sigan difundiendo mentiras o versiones distorsionadas de la historia.

En declaraciones previas, Sasha Sokol calificó de “absurdo” el argumento de Luis de Llano de no ofrecer la disculpa para no revictimizarla.

Sostiene que la verdadera revictimización es que él evada su obligación, lo que permite que se siga dudando de la verdad y que ella y su familia sigan siendo señalados.

Sasha Sokol enfatizó que necesita que Luis de Llano acepte públicamente lo que pasó para que la responsabilidad recaiga exclusivamente en él.

Explicó que, mientras él no lo haga, ella sigue siendo señalada por supuestamente beneficiarse de la relación y sus padres son juzgados por presuntamente consentirla.