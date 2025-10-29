La cantante Fela Domínguez dio voz al ”tema principal” de Soy Frankelda, la película mexicana de animación stop motion que tiene fascinados a todos.

La llegada al cine de Soy Frankelda el 23 de octubre de 2025 luego de que Guillermo del Toro la recomendó ha generado mucha curiosidad siendo Fela Domínguez uno de sus talentos ocultos.

Pero ¿quién es Fela Domínguez? Te compartimos los siguientes datos de la cantante para que la conozcas:

¿Quién es Fela Domínguez?

Ofelia Domínguez Guzmán, o bien Fela Domínguez es una cantante y actriz mexicana nacida en la Ciudad de México, conocida por su papel de Rachel Marron en El Guardaespaldas el musical, en España.

La familia de Fela Domínguez es música, además de que sus ascendientes son veracruzanos y cubanos, siendo sus hermanas:

Sandra Dominguez

Samantha Domínguez

Asimismo, se conoce que la mamá de Fela Domínguez es Ofelia Domínguez, quien fue corista de varias cantantes mexicanas, entre ellas Daniela Romo.

Por otra parte, su papá es el baterista Beto Domínguez, quien trabajó con Luis Miguel, Emmanuel, Lupita D‘Alessio, entre otros.

Fela Domínguez tiene pasión por el jazz y hasta el momento sigue siendo artista independiente, tiene una perra adoptada llamada Monna y sabe tocar el violonchelo y el piano.

Fela Domínguez ha contado haber vivido racismo cuando era menor de edad.

¿Qué edad tiene Fela Domínguez?

Fela Domínguez tiene 36 años de edad, pues nació un 6 de abril de 1989.

¿Quién es el esposo de Fela Domínguez?

Se desconoce si Fela Domínguez tiene esposo.

¿Qué signo zodiacal es Fela Domínguez?

Fela Domínguez es del signo zodiacal de Aries, pues nació un 6 de abril.

¿Cuántos hijos tiene Fela Domínguez?

Se cree que Fela Domínguez no tiene hijos.

¿Qué estudió Fela Domínguez?

Fela Domínguez estudió música en el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Superior de Arreglo y Composición Musical (ESCAM).

¿En qué ha trabajado Fela Domínguez?

Fela Domínguez ha trabajado en teatro musical en puestas en escena como:

El Guardaespaldas

El rey León

Mentiras

José el soñador

Asimismo, musicalmente Fela Domínguez estos álbumes:

Con todo y caos

Holidays

Uno de los momentos que acrecentaron la fama de Fela Domínguez fue la gira que hizo con Alejandro Fernández cantando “Amor gitano” que él finalmente grabó con Beyoncé.

Por otra parte, Fela Domínguez es actriz de doblaje interpretando a:

Nala (adulta)- El rey León

Nala (adulta)- Mufasa: El rey León

María Conchita Paredes Diosdado- Soy Frankelda

Aria Blaze- My Little Pony: Equestria girls

DJ Cadence- Club Penguin

Fela Domínguez, interpreta la canción principal de Soy Frankelda

La cantante Fela Domínguez es la voz del “tema principal” de la película Soy Frankelda escrita por Arturo y Roy Ambriz, con música instrumental por Kevin Smithers.

En muchas ocasiones, canciones del soundtrack de películas se vuelven parte de la memoria de los fans, siendo Fela Domínguez una de las voces que interpreta estas melodías.

En una entrevista con Sale el Sol, Fela Domínguez admitió que cuando le presentaron la canción principal la vio muy difícil de interpretar por las notas altas que tenía, pero al empaparse de Frankelda y verse envuelta de la esencia lo logró.

“Cuando yo escucho la canción era una canción que llega a una nota demasiado alta, además se tenía que sostener varios compases”. Fela Domínguez, cantante.

Fela Domínguez compartió que para identificarla mejor, su canción aparece en los créditos de Soy Frakelda y es el “tema principal” de la película.

Por otra parte, Fela Domínguez dio un dato curioso, señalando que tuvo un cameo en Soy Frankelda, siendo la voz de María Conchita Paredes Diosdado, su mamá.