Cindy Crawford es una de las figuras más influyentes en la historia de la moda y una de las supermodelos que redefinieron la industria durante las décadas de 1980 y 1990.

Reconocida por su icónico lunar y su presencia en cientos de portadas de revistas internacionales, la estadounidense construyó una carrera que trascendió las pasarelas para convertirse en empresaria, conductora de televisión y referente cultural.

Su legado también incluye exitosos negocios en belleza, bienestar y diseño, consolidándola como una de las modelos más exitosas de todos los tiempos.

Cindy Crawford, modelo de Estados Unidos (@cindycrawford / Instagram )

¿Quién es Cindy Crawford, modelo de Estados Unidos?

Cynthia Ann Crawford nació el 20 de febrero de 1966 en DeKalb, Illinois, es una supermodelo, actriz y empresaria estadounidense.

Es reconocida mundialmente como una de las “supermodelos originales” de las décadas de 1980 y 1990 junto a figuras como:

Naomi Campbell

Linda Evangelista

Christy Turlington

Claudia Schiffer

Se trata de un grupo que revolucionó la industria de la moda al transformar a las modelos en iconos culturales globales.

Cindy Crawford nació en una familia de clase trabajadora. Durante su infancia sufrió la pérdida de su hermano menor, Jeffrey, quien falleció de leucemia a los tres años, un suceso que marcó a su familia e impulsó su posterior labor filantrópica en apoyo a la investigación de la leucemia infantil.

Su sello físico más icónico es el lunar sobre el labio superior izquierdo, el cual se convirtió en un símbolo global de belleza.

¿Cuántos años tiene Cindy Crawford, modelo de Estados Unidos?

Cindy Crawford tiene 60 años de edad.

¿Quién es el esposo de Cindy Crawford, modelo de Estados Unidos?

Cindy Crawford estuvo casada con el actor Richard Gere entre 1991 y 1995. En 1998 contrajo matrimonio con el empresario Rande Gerber.

¿Qué signo zodiacal es Cindy Crawford, modelo de Estados Unidos?

Cindy Crawford es del signo zodiacal Piscis.

Cindy Crawford, modelo de Estados Unidos (@cindycrawford / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Cindy Crawford, modelo de Estados Unidos?

Fruto de su matrimonio con Gerber nacieron sus dos hijos, quienes también incursionaron en el modelaje:

Kaia Gerber nació en 2001 y actual referente internacional de la moda Presley Gerber nació en 1999 y murió el 20 de septiembre del 2026 a los 27 años

¿Qué estudió Cindy Crawford, modelo de Estados Unidos?

Cindy Crawford destacó como la mejor alumna de su promoción en la secundaria y obtuvo una beca académica para estudiar Ingeniería Química en la Universidad Northwestern.

Carrera que abandonó tras un trimestre para dedicarse por completo al modelaje.

¿En qué ha trabajado Cindy Crawford, modelo de Estados Unidos?

Cindy Crawford protagonizó más de 500 a 600 portadas de revistas de prestigio internacional como Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan y Playboy.

Fue la musa y rostro principal de casas de alta costura como Chanel, Versace, Calvin Klein, Dolce & Gabbana y Christian Dior.

En 1995, la revista Forbes la nombró la modelo mejor pagada del mundo, con ingresos anuales calculados en 6,5 millones de dólares.

Cindy Crawford condujo el emblemático programa House of Style en MTV entre 1989 y 1995.

Además, protagonizó uno de los anuncios publicitarios más famosos de la historia para Pepsi en el Super Bowl de 1992 y participó en videos musicales icónicos como “Freedom! ’90” de George Michael y “Bad Blood” de Taylor Swift.

Debutó en la pantalla grande como protagonista de la película de acción Fair Game (1995).

Cindy Crawford fue una de las pioneras en transformar el prestigio del modelaje en una sólida estructura empresarial:

Meaningful Beauty: Marca de cuidado de la piel y productos de belleza cofundada junto al dermatólogo Jean-Louis Sebagh.

Cindy Crawford Home: Imperio de diseño de interiores y mobiliario lanzado en 2005.

Revolucionó el mercado del ejercicio doméstico en los años 90 con sus exitosos videos de entrenamiento como Shape Your Body.