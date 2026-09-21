Presley Walker Gerber era hijo de Cindy Crawford quien murió a los 27 años de edad, es por eso que te damos detalles de quién era él como:

¿Quién fue Presley Walker Gerber, el modelo e hijo de Cindy Crawford?

¿Qué edad tenía Presley Walker Gerber, el modelo e hijo de Cindy Crawford?

¿Presley Walker Gerber, el modelo e hijo de Cindy Crawford tenía pareja?

¿Qué signo era JPresley Walker Gerber, el modelo e hijo de Cindy Crawford?

¿Presley Walker Gerber, el modelo e hijo de Cindy Crawford tenía hijos?

¿Qué estudió Presley Walker Gerber, el modelo e hijo de Cindy Crawford?

¿En qué trabajó Presley Walker Gerber, el modelo e hijo de Cindy Crawford?

Presley Walker Gerber, modelo e hijo de Cindy Crawford (@presleygerber / Instagram)

¿Quién fue Presley Walker Gerber, el modelo e hijo de Cindy Crawford?

Presley Walker Gerber fue un modelo estadounidense, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, también fue el hermano mayor de la modelo y actriz Kaia Gerber.

Presley nació en California y creció en Malibu junto a su hermana, y Aunque pertenecía a una de las familias más conocidas de la industria de la moda, desarrolló su propia trayectoria como modelo desde adolescente.

Fue representado por IMG Models desde los 15 años y debutó en pasarela a los 16, cuando participó en un desfile de Moschino. Posteriormente trabajó con firmas como:

Calvin Klein

Dolce & Gabbana

Tommy Hilfiger

Ralph Lauren

Celine

En los últimos años de su vida también habló públicamente sobre salud mental, recuperación y adicciones, incluyendo una iniciativa en redes sociales llamada “Mental Health Mondays”.

Presley murió el 20 de septiembre de 2026, a los 27 años, y de acuerdo con el médico forense del condado de Los Ángeles, informó que se encontraba en un centro de rehabilitación al momento de su muerte; hasta el momento de esta publicación, la causa no había sido determinada públicamente.

Presley Walker Gerber, modelo e hijo de Cindy Crawford (@presleygerber / Instagram)

¿Qué edad tenía Presley Walker Gerber, el modelo e hijo de Cindy Crawford?

Presley Walker Gerber tenía 27 años al momento de su muerte.

Nació el 2 de julio de 1999 y falleció el 20 de septiembre de 2026, por lo tanto, había cumplido 27 años apenas unos meses antes

¿Presley Walker Gerber, el modelo e hijo de Cindy Crawford tenía pareja?

Presley Gerber tuvo varias relaciones sentimentales conocidas públicamente, aunque durante los últimos años mantuvo su vida privada con mayor reserva.

Entre las mujeres con las que fue relacionado se encuentran las modelos:

Charlotte D’Alessio

Hana Cross

Sydney Brooke

Lexi Wood.

Lily Moulton

Cayley King

Su relación con Lexi Wood ocurrió a finales de 2022 y ambos llegaron a compartir fotografías públicamente.

Tras su fallecimiento, no se ha confirmado que tuviera una pareja sentimental al momento de morir.

Presley Walker Gerber, modelo e hijo de Cindy Crawford (@presleygerber / Instagram)

¿Qué signo era JPresley Walker Gerber, el modelo e hijo de Cindy Crawford?

Presley Gerber, modelo e hijo de Cindy Crawford era del signo Cáncer, debido a que nació el 2 de julio de 1999.

¿Presley Walker Gerber, el modelo e hijo de Cindy Crawford tenía hijos?

No, no tenía hijos.

¿Qué estudió Presley Walker Gerber, el modelo e hijo de Cindy Crawford?

Presley Walker Presley terminó la preparatoria en Malibu High School, donde estudió mediante un programa que combinaba clases presenciales y educación en línea debido a sus compromisos como modelo.

Se graduó en 2017, y durante su adolescencia llegó a mencionar que había considerado asistir a la universidad y que tenía interés en estudiar negocios, pero finalmente decidió no continuar con estudios universitarios porque su carrera como modelo estaba avanzando.

De hecho, en 2018 explicó que había pensado inicialmente en ir a la universidad, pero comenzó a trabajar y decidió continuar con el modelaje.

Presley Walker Gerber, modelo e hijo de Cindy Crawford (@presleygerber / Instagram)

¿En qué trabajó Presley Walker Gerber, el modelo e hijo de Cindy Crawford?

Presley Walker Gerber trabajó principalmente como modelo profesional.

Comenzó su carrera durante la adolescencia y llegó a desfilar en ciudades como Nueva York, Milán y París, y entre las firmas para las que trabajó estuvieron:

Moschino

Dolce & Gabbana

Burberry

Bottega Veneta

Tommy Hilfiger

Ralph Lauren

Celine y Omega

Philipp Plein

Calvin Klein

Pepsi

También protagonizó campañas y editoriales para marcas como Calvin Klein, Celine, Omega y Pepsi. En 2018 apareció junto a Cindy Crawford en un comercial de Pepsi relacionado con el Super Bowl LII.

Además de la moda, durante sus últimos años utilizó sus redes sociales para hablar de sus experiencias personales relacionadas con salud mental y recuperación, buscando generar conversaciones sobre estos temas.

También se dedicó a la fotografía, pues tenía una cuenta de Instagram con fotos, muchas de su hermana y se describía como inversor y emprendedor con colaboraciones vinculadas al estilo de vida y la moda urbana.