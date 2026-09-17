Alexis Kramer murió en un accidente a bordo de un McLaren junto a James Wehr en California el 13 de septiembre de 2026, pero ¿quién era la modelo?

Te compartimos todo lo que se sabe sobre Alexis Kramer con estos datos:

Quién fue

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Alexis Kramer murió tras un accidente en un McLaren con James Wehr

¿Quién fue Alexis Kramer?

Alexis Kramer conocida como Lexi, era una joven creadora de contenido de Tampa, Florida, que comenzaba su ascenso en redes sociales como aficionado a los automóviles, motocicletas y además, modelo.

Uno de los mayores logros de Alexis Kramer fue el haber sido una de las modelos del calendario 2026 de la marca Hooters.

De los pocos datos que se conocían de Alexis Kramer es que su hermana lleva por nombre Gracie Kramer. Sin embargo, se desconocen otros detalles de su vida privada.

Alexis Kramer, influencer. (Instagram/lexikinda)

¿Qué edad tenía Alexis Kramer?

Alexis Kramer tenía 22 años de edad cuando murió, pero desconoce su fecha exacta de nacimiento.

¿Quién era el esposo de Alexis Kramer?

Alexis Kramer no tenía esposo.

Alexis Kramer, influencer. (Instagram/lexikinda)

¿Qué signo zodiacal era Alexis Kramer?

Se desconoce el signo zodiacal de Alexis Kramer.

¿Cuántos hijos tenía Alexis Kramer?

Alexis Kramer no tenía hijos.

¿Qué estudió Alexis Kramer?

Se desconoce qué estudió Alexis Kramer.

¿En qué trabajó Alexis Kramer?

Alexis Kramer era modelo e influencer del mundo automotriz.

Alexis Kramer, influencer. (Instagram/lexikinda)

Alexis Kramer murió tras un accidente en un McLaren con James Wehr

Alexis Kramer murió en un accidente viajando en un McLaren como copiloto acompañada del influencer James Wehr; él perdió el control al ir en alta velocidad, su coche se partió en dos y se incendió.

El trágico accidente en el que culminó la vida de ambos, ha llevado a que Alexis Kramer y James Wehr sean acusados de infidelidad, pues el hecho ocurrió durante la madrugada, siendo que la esposa de él no viajaba con estos.

Este hecho ha llamado la atención e incluso la familia de Alexis Kramer ha dicho que James Wehr y la modelo hablaban por redes sociales desde hace un mes, siendo que este le pagó el viaje de Florida a California para verse.

Incluso, la familia constató de que James Wehr dijo que estaba separado de Emma Wehr y en proceso de divorcio.