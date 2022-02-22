La modelo estadounidense Cindy Crawford, luce piernas perfectas aún a los 56 años de edad; compartió una sensual sesión de fotos en redes sociales.

Cindy Crawford celebró su cumpleaños número 56 este domingo e hizo partícipes del festejo, a sus seguidores en Instagram.

En la red social, la icónica supermodelo de la década de los noventa, publicó algunas fotografías, en las que dejó ver que sigue tan bella como en su juventud.

En las imágenes, Cindy Crawford aparece soplando una bengala y mostrando su habilidad para posar.

Cindy Crawford (Instagram/@Cindycrawford)

En la descripción de su publicación, Cindy Crawford expresó gratitud a sus seguidores y compañeros del gremio, por “todo el amor” que le brindaron por su cumpleaños.

En otra de sus publicaciones en la misma red social, Cindy Crawford escribió un emotivo texto para su niña interior.

En el mensaje, se aconseja a sí misma, a través de la experiencia que construyó con los años.

“A las puertas de otro cumpleaños, miro a la pequeña Cindy y pienso en lo que le diría… Le diría que fuera más amable consigo misma”, escribió.

“Que se tratara como trata a sus amigos. Le diría que todo el mundo se pone nervioso ante las nuevas situaciones y que a veces solo hay que fingir hasta que lo consigues”, agregó.

Cindy Crawford (Instagram/@Cindycrawford)

Cindy Crawford, aconsejó a su niña anterior, “que no tenga miedo a hacer el ridículo -cantando, bailando, etcétera - aunque no sea buena en ello”.

“Que se ría, que sea vulnerable. Que se arriesgue a ser ella misma con la gente que quiere, porque la recompensa merece la pena”, añadió Cindy Crawford para concluir.

Sin duda, Cindy Crawford impactó a más de uno en redes sociales, debido al gran cuerpo que luce, aún teniendo más de 50 años, pues un par de días atrás, presumió sus piernas en una publicación.

Cindy Crawford (Instagram/@Cindycrawford)

Fans reaccionan a sensuales piernas de Cindy Crawford

Los fanáticos de Cindy Crawford no tardaron en reaccionar a las recientes fotografías que la modelo publicó, en las que deja ver que aún está muy bien conservada.

Incluso, Paris Hilton se pronunció entre los comentarios: “Piernas por días”.

Por su parte, algunos internautas comentaron: “Tus piernas”, “Legs goals”, “Hermosa”.