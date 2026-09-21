Presley Walker Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió el domingo 20 de septiembre de 2026 a los 27 años.

“La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso” Allie Jenkins, representante de Crawford y Rande Gerber

La noticia de la muerte de Presley Walker Gerber fue confirmada por un representante de la familia, que pidió privacidad durante este momento.

De acuerdo con los registros del médico forense del condado de Los Ángeles, Presley Gerber murió en un centro de rehabilitación; sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente de qué murió Presley Walker Gerber, pues la autopsia continúa pendiente.

Presley Walker Gerber muere a los 27 años, hijo de Cindy Crawford (Joel C Ryan/Invision/AP, File / AP Photo/Joel C Ryan)

¿De qué murió Presley Walker Gerber?

Aunque Presley Walker Gerber había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental y consumo de sustancias, su ingreso a un centro de rehabilitación no permite establecer por sí mismo la causa de su fallecimiento, y por ahora, las autoridades no han revelado qué provocó su muerte.

Presley Walker Gerber nació en Beverly Hills en 1999 y siguió los pasos de su madre, Cindy Crawford en el modelaje. Trabajó para firmas internacionales y también era conocido por ser el hermano mayor de Kaia Gerber, modelo y actriz.

Presley Walker Gerber muere a los 27 años, hijo de Cindy Crawford (Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP / AFP)

Meses antes de su muerte, Cindy Crawford había compartido un mensaje dedicado a su hijo por su cumpleaños número 27. Tras conocerse la muerte de Presley Walker Gerber, la familia solicitó privacidad mientras espera conocer más detalles sobre lo ocurrido.

Por ahora, el dato confirmado es que Presley Walker Gerber murió a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles y su causa de muerte aún no ha sido determinada públicamente.