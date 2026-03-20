El actor Sylvester Stallone, de 79 años de edad, homenajea a Chuck Norris con foto de Los Indestructibles

La muerte de Chuck Norris a los 86 años de edad, ha generado diversas reacciones de famosos, incluida la de Sylvester Stallone.

Así rindió homenaje Sylvester Stallone a Chuck Norris con foto de Los Indestructibles

A través de sus redes sociales, Sylvester Stallone rindió homenaje a Chuck Norris.

El actor de Rocky compartió una foto desde el rodaje de Los Indestructibles 2.

Junto a la imagen con Chuck Norris, Stallone escribió una emotivo mensaje donde también mandó condolencias a la familia del actor.

“Disfruté mucho trabajando con Chuck. Era un auténtico estadounidense en todos los sentidos. Un gran hombre. Mi más sentido pésame a su maravillosa familia.” Sylvester Stallone

Sylvester Stallone y Chuck Norris fueron dos icónicos actores de películas de acción en los años 80.

Sylvester Stallone homenajea a Chuck Norris con foto de Los Indestructibles (@officialslystallone / Instagram)

Chuck Norris con Perdido en acción o la serie Walker, Texas Ranger ganó fama, mientras que Stallone con Rocky y Rambo se hizo muy popular.

Aunque la carrera de Sylvester Stallone y Chuck Norris se dio de forma paralela, ambos actores se reconocían como referentes en el género.

En pantalla, Sylvester Stallone y Chuck Norris aparecieron juntos en Los Indestructibles 2.

Durante dicha película, Norris interpreta a Booker “The Lone Wolf”, su entrada en la historia es de forma épica.

Chuck Norris aparece cuando el equipo de Stallone se encuentra acorralado.

Mediante sus habilidades de combate, Chuck Norris acaba con todo un pelotón, incluido un tanque de guerra.

Tras salvar el día Chuck Norris se encuentra con Sylvester Stallone y su equipo.

En la presentación, Norris tiene un diálogo gracioso en el que le preguntan si no lo había mordido una cobra.

“The Lone Wolf” responde que sí, pero señaló que después de cinco días de un dolor agonizante, “la cobra murió“.

Además de Sylvester Stallone, otros actores de acción como Dolph Lundgren y Arnold Schwarzenegger han mandado mensajes recordando el legado de Chuck Norris.