“Fue un ícono”, escribe Arnold Schwarzenegger como despedida a Chuck Norris en un mensaje en redes sociales.

Luego de anunciarse que Chuck Norris murió a los 86 años de edad, Arnold Schwarzenegger reaccionó y mandó sus condolencias.

Así despidió Arnold Schwarzenegger despide a Chuck Norris

Mediante su cuenta de X (Twitter), Arnold Schwarzenegger despidió a Chuck Norris con un emotivo mensaje.

Schwarzenegger calificó a Norris como “un ícono”, destacó que pudo trabajar con él “distintas formas” y aseguró que su leyenda perdurará.

En su publicación, Arnold Schwarzenegger también mandó condolencias a la familia de Chuck Norris por el duro momento que viven.

“Chuck fue un ícono. Me siento agradecido de haber podido trabajar con él de tantas maneras a lo largo de los años, desde promover el fitness hasta compartir la pantalla. Era un tipo genial, tanto en la vida real como en Hollywood. Su leyenda perdurará para siempre. Mis condolencias a su familia.” Arnold Schwarzenegger

“Fue un ícono”: Arnold Schwarzenegger despide a Chuck Norris (Especial)

Arnold Schwarzenegger y Chuck Norris son reconocidos por ser dos de los actores más emblemáticos del cine de acción de los años 80 y 90.

La carrera de ambos actores se desarrolló de forma paralela, aunque tuvieron varios puntos de contacto.

Su amor por el mundo fitness hizo que Arnold Schwarzenegger y Chuck Norris colaboraran.

En la pantalla grande, tanto Arnold Schwarzenegger como Chuck Norris estuvieron en la película Los Indestructibles 2.

Arnold Schwarzenegger apareció en su papel de Trench Mauser, mientras que Chuck Norris interpretó a Booker “The Lone Wolf”.

Junto al mensaje de Arnold Schwarzenegger, estos famosos han reaccionado a la muerte de Chuck Norris:

Sylvester Stallone, de 79 años de edad

Dolph Lundgren, de 68 años de edad

Tanto Sylvester Stallone como Dolph Lundgren escribieron palabras de admiración hacia Chuck Norris y su legado.

Dolph Lundgren señaló que Norris fue un modelo a seguir para él.

Por su parte, Sylvester Stallone lo calificó como un “verdadero americano en todos los sentidos.”