A 5 días de a muerte de Ernesto Barajas de 38 años de edad, vocalista de Enigma Norteño, su viuda Alexis Sillas Loya compartió un mensaje dedicado al cantante.

A través de sus redes sociales, Alexis Sillas Loya señaló lo importante que fue Ernesto Barajas en su vida, pero ¿quién es ella?

Te compartimos los siguientes datos de Alexis Silla Loya, la viuda de Ernesto Barajas:

¿Quién es Alexis Sillas Loya?

Alexis Sillas Loya, la viuda de Ernesto Barajas, es conocida en redes sociales como Ebas Jr., por el juego de las iniciales del nombre del vocalista de Enigma Norteño (EB), el suyo (AS) y su primer hijo con el cantante.

La viuda de Ernesto Barajas es de Los Monchis, Sinaloa, y compartió que decidió tener como nombre Ebas Jr., en Instagram debido a que esta fue su primera red social.

Alexis Sillas Loya es hija única del matrimonio de sus padres, pues se divorciaron cuando ella era una niña. Sin embargo, tiene dos hermanastros con los que dice tener buena relación.

Pese a que Alexis Sillas Loya tiene hasta manager, se mantiene discreta en algunos aspectos de su vida porque dice que prefiere la privacidad e incluso se considera tímida.

Alexis Sillas Loya, viuda de Ernesto Barajas. (@Alexis Sillas Loya / Facebook)

¿Qué edad tiene Alexis Sillas Loya?

Alexis Sillas Loya, la viuda de Ernesto Barajas, tiene 35 años de edad.

¿Quién fue el esposo de Alexis Sillas Loya?

Alexis Sillas Loya fue esposa de Ernesto Barajas por 12 años hasta el día en que el vocalista de Enigma Norteño murió asesinado.

¿Qué signo zodiacal es Alexis Sillas Loya?

Alexis Sillas Loya es del signo zodiacal de Acuario, pues nació el 29 de enero.

¿Cuántos hijos tiene Alexis Sillas Loya?

Alexis Sillas Loya tiene dos hijos:

Se desconoce la edad de Alix Emilia Barajas Sillas

Ernesto Barajas Sillas de 12 años de edad

Alexis Sillas Loya con Ernesto Barajas y sus dos hijos. (@ernestobarajasoficial)

¿Qué estudió Alexis Sillas Loya?

Alexis Sillas Loya estudió algunos semestres la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), pero la dejó trunca por ayudar al negocio familiar de tortillas de harina.

Sin embargo, Alexis Sillas Loya estudió cosmetología y cosmiatría en Tijuana, e incluso dice tener título en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero no tiene cédula profesional en el registro nacional del gobierno.

¿En qué ha trabajado Alexis Sillas Loya?

Alexis Sillas Loya es influencer en redes sociales gracias a la fama que le atrajo el ser esposa de Ernesto Barajas, aprovechando el auge para crear contenido de estilo de vida aunque prefiere ser discreta.

Alexis Sillas Loya, viuda de Ernesto Barajas. (@Alexis Sillas Loya / Facebook)

Alexis Silla Loya, viuda de Ernesto Barajas, dedica emotivo mensaje al vocalista de Enigma Norteño

Alexis Silla Loya, la viuda de Ernesto Barajas, el vocalista de Enigma Norteño que fue asesinado el 19 de agosto, mandó un emotivo mensaje sobre el recuerdo de su esposo.

Más allá de los rumores que se manejan alrededor de la muerte de Ernesto Barajas, Alexis Silla Loya compartió en Instagram Stories lo que el cantante significó para ella.

Y es que la viuda Alexis Silla Loya dedicó tres mensajes al vocalista de Enigma Norteño; el primero con una fotografía de su familia de cuatro integrantes con el cover “Nunca voy a olvidarte”, colocando:

“Nunca mi amor, siempre de tu mano”. Alexis Sillas Loya viuda de Ernesto Barajas.

El mensaje de Alexis Sillas Loya a Ernesto Barajas de Enigma Norteño. (@ebasjr2 / Instagram)

Por otra parte, explicó que en lo primero que se fijó en Ernesto Barajas fue en lo buen hijo que era para su madre.

“El mejor hijo. Fue en lo primero que me fijé en el amor tan grande que le tiene a su madre y sus hermanos”. Alexis Sillas Loya viuda de Ernesto Barajas.

El mensaje de Alexis Sillas Loya a Ernesto Barajas de Enigma Norteño. (@ebasjr2 / Instagram)

Finalmente, Alexis Silla Loya se compartió en una foto con el vocalista de Enigma Norteño, compartiendo que le gustaría repetir esos momentos a su lado.

“Haría cualquier cosa por sentarnos a hablar de todo o quedarnos en silencio, juntos, hasta envejecer”. Alexis Sillas Loya viuda de Ernesto Barajas.