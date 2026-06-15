Sergio Basáñez es un actor de telenovelas y empresario, conocido por su trabajo en telenovelas como Cuando seas mía y Amor en custodia.

En junio de 2026, Sergio Basáñez confirmó la muerte de su madre, María de los Ángeles Rodríguez; el actor y su madre era muy cercanos.

¿Quién es Sergio Basáñez? Actor de telenovela y empresario

Sergio Manuel Basáñez Rodríguez nació en Poza Rica, Veracruz, y es conocido por su trayectoria como actor.

Ha trabajado en diversas telenovelas y obras de teatro.

Sergio Basáñez (Instagram/@sergiobasanez_oficial)

¿Qué edad tiene Sergio Basáñez?

Sergio Basáñez nació el 4 de mayo de 1970; actualmente tiene 56 años de edad.

¿Quién es la pareja de Sergio Basáñez?

Sergio Basáñez ha mantenido su vida privada alejada de los medios, por lo que se desconoce si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Sergio Basáñez?

Sergio Basáñez es Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Sergio Basáñez?

Sergio Basáñez no tiene hijos.

Sergio Basáñez (Instagram/@sergiobasanez_oficial)

¿Qué estudió Sergio basáñez?

Sergio Basáñez estudió derecho en la Universidad Veracruzana y actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

¿En qué ha trabajado Sergio Basáñez?

Sergio Basáñez debutó en Televisa con la telenovela Amor de Nadie y posteriormente realizó proyectos en TV Azteca:

Sueño de amor

Marisol

La mentira

Catalina y Sebastián

Mirada de mujer, el regreso

Secretos del alma

A corazón abierto

Los Rey

Amor en Custodia

Cuando seas mía

Tanto Amor

El Chema

Nada personal

Por amor sin ley

La desalmada

La herencia

El Amor invencible

El Maleficio

Sergio Basáñez también ha trabajado en teatro y su último proyecto se llama “La velocidad de apoyo”.

Además, el actor es parte de la empresa Baak Bone Broth, una empresa que vende caldo se huesos.