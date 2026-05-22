Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido como Degezeta, era un cantante de música urbana con gran popularidad en el noroeste de México, asesinado en Sinaloa.

Degezeta fue asesinado el pasado miércoles 20 de mayo, mientras circulaba en su auto cerca del estadio Ángel Flores en Culiacán.

¿Quién era Degezeta? El cantante asesinado en Culiacán

Mario Alberto Barreto Domínguez era un cantante originario de Hermosillo, Sonora, conocido en el género del reguetón.

Degezeta inició su carreara desde pequeño y en 2025 ganó gran popularidad en el norte del país por su canción Chanel, junto al cantante Jacobbo.

Degezeta, cantante asesinado en Culiacán (Instagram/@degezetamx)

¿Qué edad tenía Degezeta?

Degezeta nació el 30 de septiembre de 2004; tenía 22 años de edad.

¿Quién era la esposa de Degezeta?

Degezeta era soltero.

¿Qué signo zodiacal era Degezeta?

Degezeta era Libra.

¿Cuántos hijos tenía Degezeta?

Degezeta no tenía hijos.

Degezeta (Instagram/@degezetamx)

¿Qué estudió Degezeta?

No hay información del nivel académico de Degezeta.

¿En qué ha trabajado Degezeta?

Degezeta mostró interés por la música desde que era niño y ganó fama en el género urbano por su estilo; tenía más de 39 mil oyentes en Spotify.

El cantante había firmado con la disquera Hyphy Music y se encontraba trabajando en nueva música.

Degezeta ganó gran popularidad por temas como:

Welcome To The Club

Chanel

Ella no quiere con nadie

Degezeta fue asesinado en Culiacán

El miércoles 19 de mayo fue asesinado Degezeta mientras circulaba en su auto cerca del estadio Ángel Flores en Culiacán, Sinaloa.

Según reportes, Degezeta acababa de salir del estudio donde grababa y durante un alto fue interceptado por un grupo de hombres que le disparó.

Degezeta iba acompañó por Iván Marlon, de 45 años de edad, quien también murió en el lugar.

La Fiscalía de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por los hechos y hasta el momento no ha reportado detenidos, ni el móvil del homicidio.

El cuerpo de Degezeta fue trasladado al Semefo, donde familiares lo reconocieron y solicitaron su traslado a Hermosillo.