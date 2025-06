Tal parece que tras los comentarios de Susana Zabaleta de 60 años de edad, a Belinda en su concierto en el Teatro Metropólitan, se encontró a la mayor pick me en México.

Lo dicho de Belinda de 35 años de edad, por Susana Zabaleta no sería lo único que la actriz ha pronunciado contra alguna mujer artista, pero ¿qué significa ser pick me? Te explicamos.

¿Qué significa ser pick me, el término que se le adjudica a Susana Zabaleta?

Desde que se viralizó la crítica que Susana Zabaleta sobre Belinda por su aspecto físico, el término pick me está siendo adjudicado a la actriz y tenor por importantes motivos.

Ser pick me hace referencia -mayoritariamente- a mujeres que usan argumentos o acciones machistas dejando de lado la sororidad para encajar con el género masculino u opuesto, según sea el caso.

El término pick me se traduce al español como ‘eligeme’ que hace referencia a un capítulo de la segunda temporada de Greys’ Anatomy donde el personaje de Meredith Grey le pide a Derek que se divorcie y la elija a ella.

Como se muestra en el episodio cinco, Meredith Grey tiene acciones machistas y con misoginia interiorizada pidiendo a Derek “pick me [eligeme]” llamando al divorcio de su esposa, lo que es una acción no sorora.

Ante el significado que se le ha dado a este término popular, Susana Zabaleta es señalada como una ‘pick me girl’ por las declaraciones que hizo sobre Belinda, recriminando su talento vocal y exponiendo que su físico es por cirugías estéticas.

Belinda, cantante. (Agencia México)

Y es que Susana Zabaleta encajaría como una pick me al tener actitudes no sororas con Belinda, burlándose de su físico obtenido a través de cirugías y uniéndose al grupo -masculino o no- que argumenta que Beli Beli-k sobresale por bonita y no por su talento vocal o de composición.

Además, lo dicho por Susana Zabaleta a Belinda coincidió por tweets misóginos que Adrián Marcelo también pronunció sobre la cantante llamándola “prostituta de altísima gama” para luego ofrecerle un millón de pesos por entrevistarla, aludiendo que lo que le interesa a la cantante es el dinero.

No solo Belinda, Susana Zabaleta ha mostrado ser una pick me con estas otras famosas

La actriz Susana Zabaleta está siendo señalada como una pick me por los recientes comentarios que hizo a Belinda, pero no solo ella. Estas son 3 famosas a las que también ha criticado:

Laura León de 72 años de edad

Yuri de 61 años de edad

Ninel Conde de 48 años de edad

En estos casos, Susana Zabaleta ha demostrado ser pick me al argumentar el poco talento vocal de Laura León y Ninel Conde, asegurando que la primera es puro “show barato” y la segunda usa Auto-Tune.

En el caso de Yuri, Susana Zabaleta la sobajó al asegurar que la cantante usa su religión cristiana para juzgar a otras personas.

Asimismo, Susana Zabaleta dijo en una entrevista que tuvo con Pati Chapoy “feliz y gorda no, prefiero flaca y amargada” alimentando el sistema patriarcal, misoginia y machismo sobre la diversidad de cuerpos y todo lo que esto implica.

Con información de TVNotas, El País