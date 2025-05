La actriz Susana Zabaleta de 60 años de edad, admitió que lo que más le ha costado trabajo con Ricardo Pérez fue el primer acostón, porque juraba que lo iba a traumar con sus habilidades.

Susana Zabaleta admitió que el tema sexual con Ricardo Pérez de 30 años de edad, era algo que sí le preocupaba y la ponía muy nerviosa por la diferencia de edad.

Incluso, Susana Zabaleta contó que no solo era que ella lo fuera a traumar, sino que se cuestionaba si Ricardo Pérez no iba estar “bien pendejo” en la intimidad.

Por primera vez, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez dieron detalles de su relación en una entrevista con Yordi Rosado donde la actriz habló abiertamente de sus temores al iniciar con el youtuber.

Y es que la actriz admitió que más allá de lo que la gente opinara de la diferencia de edades, explicó que el mayor conflicto lo tuvo ella misma dentro de su romance.

Esto debido a que la diferencia de edad sí puso a dudar a Susana Zabaleta porque creyó que en su primer encuentro sexual con Ricardo Pérez lo iba a traumar.

Asimismo, compartió que dentro de sus dudas estaba el pensar “qué tal si este escuincle está bien pendejo”, debido a la corta edad que Ricardo Pérez tiene.

“Para mí sí era un conflicto [la edad] porque decía yo ‘está bien chiquito, no lo vaya a traumar’ (...) Como que pensé que, no vaya a ser que este escuincle esté bien pendejo o lo vaya a traumar, no vaya a ser (...) está muy chiquito ¿cómo empiezas eso?”.

Susana Zabaleta, actriz.