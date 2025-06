¿Se viene pelea entre Mariana Seoane -de 49 años de edad- y Susana Zabaleta? Así retó la primera a la segunda luego de que la ofendió en pleno concierto.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Mariana Seoane no dudo en reaccionar luego de que Susana Zabaleta -de 60 años de edad- la mencionó en pleno escenario.

Al hablar sobre Susana Zabaleta, Mariana Seoane no dudo en lanzarle un reto luego de que la ofendió públicamente.

Pero lejos de buscar mayor confrontación, Mariana Seoane retó a Susana Zabaleta a cantar con ella y de esta manera acabar con la polémica.

Mariana Seoane trató de minimizar las ofensas que le hizo Susana Zabaleta en concierto, pues destacó que si la mencionó es que es importante para ella.

“Si yo me sintiera pendeja, me hubiera ofendido, pero en realidad dije: ‘mira, me mencionó en su show, soy importante’”

Mariana Seoane