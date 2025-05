Bárbara de Regil- de 37 años de edad- reveló un incómodo episodio que vivió con Susana Zabaleta mientras grababan Rosario Tijeras 4.

Mencionó que, aunque ya había escuchado comentarios negativos sobre Susana Zabaleta- de 60 años de edad- prefirió no hacerles caso, hasta que tuvo la oportunidad de trabajar con ella.

"En el último proyecto que hice, Rosario Tijeras 4, con Susana Zabaleta, ya me habían hablado pesado de ella, pero nunca pensé cómo era, yo como que no quise hacerme malas ideas, hasta que la conocí”

En el reality “Secretos de Pareja”, Bárbara de Regil se tomó un momento para hablar de su experiencia de trabajar con Susana Zabaleta.

Según Bárbara de Regil, la cantante se portó muy grosera con ella desde el principio, pues no le respondió el saludo al encontrarla en los camerinos.

Menciona que, tras una llamada con su hija Mar, dijo que Susana Zabaleta empezó a imitarla de forma burlona, lo que consideró una falta de respeto.

Bárbara de Regil expresó que prefiere formar su propia opinión sobre las personas, sin dejarse influenciar por rumores.

Pero en este caso su experiencia personal coincidió con los comentarios previos.

"Yo siempre quiero tener mi propia experiencia sobre las personas y no dejarme llevar por el que me digan. En este caso, mi propia experiencia fue lo que me dijeron los demás”

Bárbara de Regil