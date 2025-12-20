Se han revelado las primeras imágenes de la segunda temporada de Daredevil: Born Again, y entre ellas se puede observar la llegada de Matthew Lillard al UCM de manera oficial.

¿Qué significa la llegada de Matthew Lillard al UCM?

Entre algunas de las sorpresas que llegan al UCM, sin duda alguna es la esperada segunda temporada de Daredevil: Born Again con las inclusiones de Matthew Lillard y Kristen Rittler.

Pero ¿qué significa la llegada de Matthew Lillard al UCM? Esto revela un reconocimiento a su calidad y talento actoral, especialmente tras participar en la franquicia de Five Nights At Freddy’s después de una larga pausa.

Matthew Lillard en Daredevil: Born Again (Entertainment Weekly)

Y es que aunque no se ha revelado mucho sobre cuál será el personaje que interprete Matthew Lillard en Daredevil: Born Again, la llegada del actor de 55 años de edad al UCM ha sido una grata sorpresa para todos los fans, pues aseguran que están felices de que su carrera esté despegando nuevamente.

Pues hace unos años, Matthew Lillard había dicho en algunas ocasiones que creía que la industria de Hollywood lo había dejado en el olvido; ahora, con su incorporación a Daredevil: Born Again de Marvel, ha quedado demostrado que eso no era verdad.

Incluso, muchos usuarios han comenzado a comentar la foto en donde sale Matthew Lillard al lado de Vincent D’Onofrio, esperando que aprovechen el talento de Lillard; de momento, lo único que se ha revelado es que su personaje será un enemigo para Kingpin en la serie de Marvel: Daredevil: Born Again.

Se espera que la segunda temporada de la serie de Marvel, Daredevil: Born Again se estrene a mediados de marzo del 2026.