A través de una fotografía, Fernando Hernández -conocido como El Malilla- acusó a TV Azteca de difundir información falsa en sus redes sociales.

Esto luego de que se viralizó una noticia en la que se hablaba sobre la presunta muerte del reguetonero mexicano de 26 años de edad.

El Malilla exhibe a TV Azteca por difundir la noticia falsa de su muerte

Ante la confusión y alarma de sus seguidores, El Malilla decidió desmentir los rumores de su muerte y exhibió a TV Azteca por difundir información falsa.

El Malilla acusa a TV Azteca de difundir información falsa (El Malilla / Facebook )

En su página oficial de Facebook, El Malilla compartió una imagen en la que aparece sosteniendo un teléfono celular que muestra directamente en pantalla la noticia falsa sobre su deceso compartida por TV Azteca Morelos.

El Malilla exhibió que TV Azteca habría difundido información falsa con el objetivo de alcanzar más visualizaciones.

Y es que de acuerdo con la imagen publicada, la publicación de TV Azteca Morelos contaba con 364 reacciones, 74 comentarios y fue 4 veces compartida.

Además de acusar a TV Azteca de difundir información falsa, El Malilla se declaró así mismo como un meme viviente: “Soy un meme Vlv jaja”.

Su respuesta desató una ola de comentarios sarcásticos e irónicos por parte de sus seguidores, quienes criticaron la falta de verificación de TV Azteca y el querer usar el nombre de El Malilla para tener mayores visualizaciones.

¿Qué originó la confusión por la noticia falsa sobre la muerte de El Malilla?

El encabezado que desató el rumor sobre la muerte del cantante decía: “¿Murió El Malilla? Esto se sabe sobre el asesinato de cantante de reguetón mexicano”.

TV Azteca Morelos utilizó el nombre de El Malilla en el título, a pesar de que la noticia no trataba sobre él.

Al entrar a la nota, se aclaraba que la información real se refería al asesinato de Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido como ‘Degezeta’, un artista que fue atacado a balazos recientemente en Culiacán, Sinaloa.

La noticia se difundió rápidamente a través de diversas plataformas, lo que generó una ola de preocupación entre los fanáticos de El Malilla.

Esto ha sido señalado como un ejemplo de la proliferación de noticias falsas, donde sitios de noticias utilizan temas sensibles o nombres reconocidos para ganar relevancia en internet.