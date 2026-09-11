Gustavo Adolfo Infante estuvo presente en el concierto cancelado de Carín León en Las Vegas y se unió con Azucena Uresti para arremeter contra el cantante por irresponsable.

“No debió venirse el mismo día del concierto, que falta de profesionalismo, el señor sabe que tenía el compromiso más importante en la historia de su carrera y resulta que quiere viajar el mismo día” Azucena Uresti

Azucena Uresti habló con Gustavo Adolfo Infante de la cancelación del concierto de Carín León y tacharon al cantante de ser el “típico mexicano que no les gusta cumplir con sus compromisos”.

Gustavo Adolfo Infante y Azucena Uresti arremeten contra Carín León

Durante la última emisión del programa radiofónico de Azucena Uresti, la periodista comentó con Gustavo Adolfo Infante la reciente cancelación del concierto de Carín León en Sphere de Las Vegas.

“Yo sí estoy molesta (…) creo que es una representación de México, Carín León, se le dio esta etiqueta, se le dio esta bandera y pues falló, ya no importa lo que haga (…) quedó como lo que es, un artista poco profesional” Azucena Uresti

Azucena Uresti asegura que Carín León se vio poco profesional y corre el riesgo de quedarse con esa etiqueta.

💥Qué falta de profesionalismo: Carin León canceló su concierto de ayer en The Sphere de Las Vegas, donde se esperaba la asistencia de 20 mil personas.



El artista decidió viajar el mismo día del evento en lugar de llegar con antelación…



Gustavo Adolfo Infante (@GAINFANTE),… pic.twitter.com/6UkvPY671X — Azucena Uresti (@azucenau) September 11, 2026

Gustavo Adolfo Infante fue uno de las 20 mil personas que Carín León dejó plantadas el 10 de septiembre, por lo que no se limitó al criticar al cantante.

El periodista asegura que Carín León es una “vergüenza” para los mexicanos, pues no cumplió con las expectativas de ser el primer hispano en presentarse en un recito como Sphere.

“Que al cuarto concierto no llegue es imperdonable (...) Ante 20 mil personas, a las 8:33 minutos apareció una voz local cancelando a Carín León diciendo que se reprograma para el 15 de septiembre del año que entra” Gustavo Adolfo Infante

Azucena Uresti expresó que Carín León fue irresponsables y no le dio la importancia que merecían sus presentaciones.

Carín León dejó “plantados” a 20 mil fans y a Maná

Azucena Uresti reveló que Maná sería quien abriría el concierto de Carín León, por lo que ellos también padecieron la cancelación del evento.

Gustavo Adolfo Infante narra que se le hizo sospechoso que sus músicos no subieran al escenario y fue cuando supo que algo no estaba bien.

La periodista mencionó que había acudido a uno de los primeros conciertos de Carín León en Las Vegas y se sentía orgullosa del cantante, pero estaba decepcionada y se retractaba: “Es una verguenza lo que hizo”.

La molestia de Azucena Uresti y muchos fans de Carín León radican en que el cantante no debió viajar el mismo día del concierto, pueso eso exhibe su falta de profesionalismo y consideración por su público.