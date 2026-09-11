Mariana Botas compartió en sus redes sociales la decepción del plantón que sufrió, tras la cancelación del concierto de Carin León en Sphere de Las Vegas, Nevada en Estados Unidos.

Pues en video, la actriz Mariana Botas aseguró tener “sentimientos encontrados”, así como tener una decepción y tristeza tras la cancelación del concierto de Carin León.

“Estoy triste, enojada, tengo muchos sentimientos encontrados ¿Neta Carin León? Viene uno a Las Vegas a verte y nos canceles, muy mal, decepción absoluta” Mariana Botas

Carin León deja plantada a Mariana Botas tras cancelar concierto en Sphere de Las Vegas (Mariana Botas)

Mariana Botas se va de fiesta tras plantón de Carin León en Las Vegas

Tras el plantón que Mariana Botas sufrió por la cancelación del concierto de Carin León en Las Vegas, la actriz no se dejó decaer.

Pues sin más, Mariana Botas aprovechó su estadía en Las Vegas para quitarse el mal momento por la cancelación del concierto de Carin León, yéndose de fiesta con los amigos.

Luego de que Mariana Botas compartiera varias historias disfrutando de Las Vegas junto a sus amigos, donde incluso se le vio cantando para quitarse la decepción de Carin León.

Ya que para esa decepción, Mariana Bota se fue de fiesta a La Sala de Despecho, un club temático en el Caesars Palace para cantar a todo pulmón canciones de desamor, despecho y los más grandes éxitos del pop y la música latina, lo que sin duda fue el mejor lugar para la actriz tras plantón de Carin León.