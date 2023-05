Joanna Vega-Biestro habló de trabajo de Arath de la Torre, pero nunca rebasó la línea entre lo laboral y lo personal ¿qué dijo la conductora?

El lunes 22 de mayo, Joana Vega-Biestro denunció en su programa Sale el Sol, que Arath de la Torre la increpó en una fiesta infantil.

Arath de la Torre -de 48 años de edad- comenzó a reclamarle a Joana Vega-Biestro, por una o pinión que emitió en febrero.

Joanna Vega-Biestro vs Arath de la Torre; la amenazó, insultó e intimidó. (Especial)

¿Cómo inició la molestia de Arath de la Torre con Joanna Vega-Biestro?

Según contó Joanna Vega-Biestro, Arath de la Torre se enojó con ella por su opinión, de un video donde el actor arremetió contra sus detractores.

“Todo surge en febrero cuando él decide grabarse y publicar un video insultando al público, diciendo que son unos huevones (...) Aquí se tocó el tema, aquí se le criticó su actitud y que por esos sus proyectos estaban fracasando como Doctor Cándido Pérez, eso fue lo que yo dije” Joana Vega-Biestro

Pero ¿Qué fue realmente lo que dijo Joanna-Vega Biestro de Arath de la Torre? La conductora sólo señaló, que Arath de la Torre había sido muy grosero con sus seguidores.

“Arath que no se te olvide que si alguien es chambeador, son muchos mexicanos que sale todos los días a partírsela y que efectivamente no tiene la suerte de ganar el mismo sueldo que tú” Joanna Vega-Biestro

Joanna Vega-Biestro inició manifestando que era injusto que Arath de la Torre l lamara ‘huevones’ a los mexicanos , cuando muchos trabajan todos los días para vivir.

Arath de la Torre y Joanna Vega-Biestro (Especial)

“Si la gente te está demostrando que no tiene empatía contigo, que no les están gustando tus proyectos, pues eso es punto y aparte y tendrías que ver qué estás haciendo mal. Porque Dr. Cándido Pérez fue un fracaso, fue un fracaso” Joanna Vega-Biestro

La conductora no fue ofensiva al expresar que Arath de la Torre ya no era del gusto del público, porque no les agradaba la forma en que los trataba.

En conclusión, la molestia de Arath de la Torre fue el “reproche” de Joanna Vega-Biestro, por no tratar con respeto al público que lo veía.

Joanna Vega-Biestro no insultó a Arath de la Torre o su trabajo

Arath de la Torre manifestó en un encuentro con medios, que el comentario de Joanna Vega-Biestro no le había parecido, porque se notaba que lo había hecho con “coraje”.

“Cuando yo vi la reacción de Joanna, no entiendo por qué lo hizo, los hizo con dolo, con mucho rencor” dijo Arath de la Torre al tratar de justificar su reclamo a la conductora.

Pero, en el video de Sale el Sol, se puede ver que Joanna Vega-Biestro sólo manifiesta que estaría bien un cambio de actitud del actor.

“Nos critican a todos, unos más que otros, pero hay que aguantar vara y si no quieres que te contesten mal, no les hables así y tampoco hables así de su trabajo” Joanna Vega Biestro

La actitud de Joanna Vega-Biestro fue de consejo y manifestó que Arath de la Torre se había expresado de su trabajo, de una forma incorrecta y hasta denigrante.

Incluso, la conductora manifestó que si Arath de la Torre se veía tan afectado con las críticas, no tuviera redes sociales: “Se me hizo sumamente agresivo y habla desde un privilegio”.

Arath de la Torre ya se disculpó con Joanna Vega-Biestro, pero el actor sigue sin admitir que tiene un problema con las críticas.