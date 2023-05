Joanna Vega-Biestro adelantó el fin de semana que vivió una experiencia demasiado desagradable cuando se encontró a Arath de la Torre en una fiesta infantil, pues la quiso intimidar.

A través de una historia en Instagram contó que este 22 de mayo diría en Sale el Sol, lo que Arath de la Torre la hizo pasar, adelantando que la amenazó frente a su hija.

Ahora se sabe que el conductor de Hoy, se acercó a Joanna Vega-Biestro -de 43 años de edad-, para reclamarle una crítica a un video que él subió a redes sociales en febrero 2023.

Y es que tal parece que la crítica a Arath de la Torre -de 48 años de edad- no le gustó, pues además de buscar intimar a Joanna Vega-Biestro, la insultó y amenazó a su hija de 2 años.

Desde el fin de semana, Joanna Vega-Biestro, la conductora de Sale el Sol, contó que compartiría un horrible momento que vivió con Arath de la Torre al encontrárselo en una fiesta infantil.

Hoy por la mañana, la conductora tomó unos minutos los micrófonos del programa que conduce en Imagen Televisión, para contar el intimidante momento que vivió con Arath de la Torre.

Explicó que mientras ella estaba con su hija Antonella -de 2 años de edad- cuidándola en un trampolín en una fiesta infantil, Arath de la Torre se le acercó muy molesto a reclamarle.

Y es que en febrero del 2023, Joanna Vega-Biestro hizo una crítica a un video que el comediante subió a sus redes sociales, donde llama “huevones” a los mexicanos.

Ante ello, Arath de la Torre se acercó a la conductora y le reclamó lo que esta le criticó por su video, pero todo terminó en insultos y amenaza hasta a su hija.

Asimismo, contó que Arath de la Torre involucro a su pequeña hija de 2 años de edad, diciendo que esta iba a pagar “toda la porquería” que ella hacía.

Asimismo, Joanna Vega-Biestro señaló que Arath de la Torre buscó el momento perfecto para intimidarla, pues su hija estaba en medio de ambos y ella asistió sin su esposo a la fiesta infantil.

“El reclamo me lo hubiera aguantado, la mentada de madre, pero no frente a mi hija y todavía se regresar a decirme -que no me vuelva a meter contigo, con mi familia nadie se mete Arath”.

Joanna Vega-Biestro, conductora.