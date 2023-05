Arath de la Torre ofreció una disculpa pública a Joanna Vega-Biestro y niega haberla amenazado enfrente de su hija.

El lunes 22 de mayo, el nombre de Arath de la Torre se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que Joanna Vega-Biestro lo acusara de haberla insultado frente a su hija en una fiesta infantil.

Tras las acusaciones de Joanna Vega-Biestro -de 42 años de edad-, Arath de la Torre -de 48 años de edad- se tomó unos minutos del programa Hoy para hablar sobre lo sucedido.

Aunque le pidió una disculpa a Joanna Vega-Biestro, el comediante Arath de la Torre trató de defenderse y aseguró que nunca la amenazó, aunque reconoció que no fue el mejor momento para reclamarle .

Aunque niega que la amenazó, Arath de la Torre ofrece disculpa pública a Joanna Vega-Biestro

Arath de la Torre se encuentra en medio de la polémica, luego de que Joanna Vega-Biestro lo acusó de haberla amenazado e intimidado en una fiesta infantil.

Luego de las declaraciones de Joanna Vega-Biestro en Sale el Sol, Arath de la Torre decidió ofrecerle una disculpa pública en el programa Hoy.

Durante la sección ‘¿De qué me hablas?’, Arath de la Torre se tomó unos minutos para hablar de las acusaciones en su contra, pero señaló que no había amenazado a Joanna Vega-Biestro.

“Este fin de semana me encontré a Joanna en una fiesta infantil, y pues ella había hecho comentarios dolosos e mi carrera y de mi persona, y la verdad es que me acerqué a ella” Arath de la Torre

Arath de la Torre (@arathdelatorre / Instagram)

Arath de la Torre reconoció que Joanna Vega-Biestro tenía toda la razón ya que no era el momento adecuado para que le reclamara sobre una situación que no le había gustado.

“Tiene toda la razón de que no era el momento ni el lugar adecuado, yo me acerque tal vez por impulso generado por una nota que ella hizo sobre mi carrera, le ofrezco una disculpa de todo corazón” Arath de la Torre

Sin mencionar el nombre de Joanna Vega-Biestro, Arath de la Torre puntualizó que no involucraría ni a la familia ni a sus hijos, desmintiendo a la conductora de Sale el Sol.

“La verdad yo también me estaba defendiendo de algo que yo traía atorado, que me había dolido muchísimo... Una disculpa pública a esta persona, que jamás involucraría a nuestros seres queridos” Arath de la Torre

Arath de la Torre puntualizó que no amenazó a Joanna Vega-Biestro y que solo se había acercado para reclamarle sobre “comentarios dolosos” que había hecho sobre su persona y carrera.

“No estaba de acuerdo y sinceramente no me parecía. La estimo mucho y me pareció un comentario doloso. No (la amanece) solamente le dije que no se metiera conmigo en un tono no amenazante” Arath de la Torre

Joanna Vega-Biestro cuenta las amenazas de Arath de la Torre. (YouTube/ Imagen Entretenimiento / Tomada de video)

En su intervención, Arath de la Torre puntualizó que no se metería con la familia de Joanna Vega-Biestro, pues fue él quien le pidió tener cuidado con lo que decían por sus hijos.

Ya que considera que al atacarlo a él dañan a sus seres queridos .

“Le dije que no estaba de acuerdo, que pues sinceramente no me parecía que al atacarme a mí atacaba a una familia, que tengamos cuidado porque tenemos hijos y que seamos cuidadosos. Yo le pedí que tuviéramos cuidado con lo que decíamos porque tenemos hijos, tenemos niños (...) le dije que me parecía doloso lo que dijo” Arath de la Torre

De acuerdo con Arath de la Torre, su reclamo no había pasado a más pues incluso sus hijos estaban jugando juntos.

“Solamente le dije ‘no te metas conmigo nada más’, en un tono cero amenazante, al final de la fiesta nuestros hijos estaban jugando juntos... de verdad todo en paz” Arath de la Torre

En todo momento, Arath de la Torre trató de defenderse ya que aunque reconoció que no era el momento adecuado.

Destacó que no sabía si en otro momento se pudiera encontrar a Joanna Vega-Biestro.

Incluso Arath de la Torre puntualizó que solo quiso defenderse “de algo que tenía atorado” y que “le había dolido mucho”.

“Si la llegue a ofender, yo siempre seré un caballero y no le desearía el mal a nadie, también tengo hijos y ella tiene toda la razón, no era el lugar ni el momento (...) llevar la fiesta en paz” Arath de la Torre

Arath de la Torre contó con el apoyo de Andrea Escalona, quien no dudo en aplaudirle a su compañero destacando que siempre da la cara, aunque ella no estuvo en la fiesta.

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro sobre Arath de la Torre?

En el programa Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro se mostró muy molesta con Arath de la Torre porque según ella el conductor la amenazó frente a su hija.

De acuerdo con Joanna Vega-Biestro, el reclamo de Arath de la Torre fue por un comentario que hizo en febrero pasado.

“Todo surge en febrero cuando él decide grabarse y publicar un video insultando al público diciendo que son unos huevones o flojos porque yo no utilizo el mismo lenguaje que utiliza él. Diciendo que tiene que levantarse todos los días y poner su sonrisa de pendejo, aquí se tocó el tema, aquí se le criticó y se habló de su actitud y que por eso sus proyectos estaban fracasando como Doctor Cándido Pérez, eso fue lo que yo dije y está el video y yo siempre sostengo lo que digo” Joanna Vega-Biestro

Joanna Vega-Biestro puntualizó que Arath de la Torre se acercó a ella cuando estaba con su hija de dos años y le empezó a reclamar.

“Le dije a Arath: ‘Te entiendo, pero te pasaste con tu video’ y en eso se me pone en la cara y me dice: ‘¿Te lo dije a ti?’ y le dije: ‘Arath, estoy con mi hija, respeta’. La tenía en la mano y además iba sola porque mi marido no me pudo acompañar a ese evento” Joanna Vega-Biestro

En Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro relató que le dijo a Arath de la Torre que no se iba a retractar por su opinión, por lo que el conductor le gritó una grosería.

“Mi opinión sigue siendo la misma y me dice: ‘¿Te vas a sostener?’ y le dije:’ Por supuesto porque yo lo que opino lo digo con conciencia y yo no voy cambiando ni soy veletita’. Por eso lo estoy haciendo público porque con mi hija no se va a meter Arath de la Torre. Me dice: ‘Vete a la chin…’ a grito y en eso le dije: ‘Arath, respeta por favor’” Joanna Vega-Biestro

Joanna Vega-Biestro puntualizó que Arath de la Torre no se detuvo e incluso involucró a su hija , aunque ella no tenía nada que ver.

“Todavía involucra a mi hija diciendo que toda la porquería que yo soy y digo se va a ir en contra de mi hija y a él le va a dar mucha risa poder ver eso” Joanna Vega-Biestro

De manera contundente, Joanna Vega-Biestro le señaló a Arath de la Torre que no le va a permitir que involucre a su familia en un tema que no les corresponde.

Joanna Vega-Biestro vs Arath de la Torre; la amenazó, insultó e intimidó. (Especial)

Joanna Vega-Biestro puntualizó que ella acepta los reclamos, pero no cuando los hacen delante de su hija y de la manera en la que lo hizo Arath de la Torre.

“No te voy a permitir que involucres a mi hija en un pleito que es tuyo y mío. Pudiste haberme reclamado y pudiste haberme insultado, pero sin que estuviera ella presente porque sé a lo que me dedico y sé que les encanta reclamar porque todavía me dijiste: ‘Yo te quería’. No recuerdo que me hayas llamado para mi cumpleaños o una Navidad en todos estos años” Joanna Vega-Biestro

En su relato, Joanna Vega-Biestro señaló que luego de que Arath de la Torre la amenazó, él seguía retándola sin importarle que era una fiesta infantil.

“El reclamo lo hubiera aguantado, pero no enfrente de mi hija, involucrándola y después todavía regresas a decirme que no me vuelva a meter contigo. Con mi familia nadie se mete. Yo nunca te dije fracasado como tú dijiste, dije que tus proyectos y hoy sí te lo dio de frente, qué patán te viste y solo quiero que quede esto como antecedente porque todavía seguía la fiesta y él seguía viéndome y retándome” Joanna Vega-Biestro

Por último, Joanna Vega-Biestro le señaló a Arath de la Torre que si quiere reclamarle algo ahí se encuentra su teléfono.

Joanna Vega-Biestro dejó en claro que ella no miente y que siempre ha sido muy frontal y le exigió a Arath de la Torre que no se meta con su familia.