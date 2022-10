El testamento de Fernando del Solar, quien murió a los 49 años de edad el 30 de junio, ya fue abierto e Ingrid Coronado no está muy de acuerdo con lo que se plasmó.

Mucho se ha hablado de la relación de los entonces conductores de TV Azteca, sobre todo lo que motivó a que Fernando del Solar e Ingrid Coronado se divorciaran.

Y entre la nueva relación que Fernando del Solar tuvo con Anna Ferro de 49 años de edad, el testamento del conductor con sus hijos cambió sorprendiendo a Ingrid Coronado.

Fernando del Solar murió por una neumonía, sin embargo, este llevaba años luchando contra el cáncer, de modo que por lo que vivió su testamento ya estaba hecho.

En los últimos cinco años, se supo que Fernando del Solar tuvo un romance con Anna Ferro y pocos meses antes de que este muriera, se casaron.

Ahora, en el programa Ventaneando, se dio a conocer que el testamento del conductor argentino se abrió y se leyó, en presencia de Ingrid Coronado, de 48 años de edad, parte de este.

Cabe destacar que hay un departamento en Cuernavaca que era propiedad tanto de Ingrid Coronado y Fernando del Solar; al morir él, quedó para la conductora, “está en fideicomiso”.

Sin embargo, ella asegura que Anna Ferro está habitando “ilegalmente el departamento”, pues ya no le corresponde, y además, dice, “ya lo vació”.

Se abrió el testamento de Fernando del Solar, pero pese a las propiedades que tenía, el conductor solo dejó un departamento a sus hijos con Ingrid Coronado.

“El departamento de la Colonia del Valle, en la CDMX, es para sus hijos”, sin embargo, este tiene el usufructo vitalicio de sus padres.

Es decir, el departamento pertenecerá a los hijos que tiene con Ingrid Coronado, después de que los padres de Fernando del Solar mueran. Solo es su madre, Rosa Linda Servidio, quien vive.

Ante ello, Ingrid Coronado apuntó que la madre de su exesposo vive ahí y que no tiene intención de sacarla del lugar.

Por otra parte, el testamento señala que “el resto de los bienes son para sus hijos”, sin embargo, Ingrid Coronado asegura que no hay nada más.

Explicó que si Fernando del Solar hubiera querido dejar a sus hijos sus cuentas de banco, lo tenía que haber especificado.

“Hay varias cosas que me imagino que vendió y deben estar en la cuenta del banco, pero como no lo especificó, ahora corresponde a su beneficiario del banco, mis hijos no pueden acceder a esa cuenta y ninguno de nosotros somos los beneficiarios”.

Ingrid Coronado, conductora.