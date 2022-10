Ingrid Coronado se ha enfrentado a críticas y duro proceso tras la muerte de Fernando del Solar, pero ahora reveló que la viuda del conductor, Ana Ferro, vació el departamento donde ambos vivían.

Fernando del Solar falleció el 30 de junio de 2022 tras padecer cáncer varios años.

El conductor estaba casado con Anna Ferro y ambos vivían en un departamento, que también era propiedad de Ingrid Coronado, exesposa de Fernando del Solar.

Anna Ferro de 40 años de edad, hizo fuertes declaraciones donde aseguraba que Ingrid Coronado había demando a Fernando del Solar y que un días después de la muerte del padre del conductor, recibieron la visita de una trabajadora social.

Ingrid Coronado desmintió que llevara un proceso legal en contra de su exesposo, y explicó que esta demanda llevaba años y había sido iniciada por Fernando del Solar.

La conductora de 48 años de edad, reveló que la propiedad donde vivía Anna Ferro era de su propiedad, pero no quiso decir si demandará a la viuda de Fernando del Solar.

Los problemas legales entre Ingrid Coronado y Anna Ferro podrían iniciar, pues la conductora reveló que la viuda de Fernando del Solar vivió en su propiedad sin autorización.

Durante una entrevista con Ventaneando, Ingrid Coronado contó que Anna Ferro ya se mudó de su casa ubicada en Cuernavaca, Morelos, pero sacó todas las pertenencias.

Este departamento está a nombre de Fernando del Solar e Ingrid Coronado, y Anna Ferro habría retirado los muebles y decoración, dos semanas después de la muerte del conductor.

Ingrid Coronado dice que no ha iniciado un proceso legal en contra de Anna Ferro, porque su prioridad es la salud mental de sus hijos.

“Su viuda vive de forma ilegal en el departamento, yo no quería hacer un procedimiento porque estaba pasando por un proceso, no tenía la energía de iniciar un proceso, a los 15 días de la muerte ya no había muebles”

Ingrid Coronado