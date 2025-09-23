El 22 de septiembre se vivió la dinámica para el primer finalista de La Casa de los Famosos México 2025, pero ¿estaba puesto para Dalilah Polanco?

Integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se habrían dado cuenta de la ‘trampa’ que la producción estaba haciendo a favor de Dalilah Polanco de 47 años de edad, pero lo lograron cebar.

Producción de La Casa de los Famosos México 2025 habrían querido a Dalilah Polanco como la primera finalista

La Casa de los Famosos México 2025 está en sus últimas semanas, pues ya se vivió la dinámica para el pase directo a la final con los dos cuartos enfrentándose.

Sin embargo, en redes sociales acusan que la producción de La Casa de los Famosos México 2025 quería tener a Dalilah Polanco como la primera finalista, pero los integrantes lograron cebarlo.

Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Y es que también parece que Aldo Tamez de Nigris se dio cuenta de la ‘trampa’ y desde la parte externa luego de quedar fuera de la final, dirigió a sus compañeros para ir “siempre a la derecha”.

Pero ¿por qué? Aldo Tamez de Nigris se habría percatado que los cofres con pases a la final de La Casa de los Famosos México 2025 estaban siempre del lado derecho cerca de Dalilah Polanco.

Recordemos que la actriz está lesionada del pie y esto le imposibilita correr, por ello siempre tomaba los que estaban más cerca de ella.

Sin embargo, este plan de la producción se habría arruinado cuando en la penúltima prueba de los océanos, Mar Contreras le ganó a Dalilah Polanco el cofre que estaba más cercana a ella, fue así que la conductora se quedó sin pase a la final.

En redes sociales aseguran que hasta Galilea Montijo, que fue la conductora que ingresó a La Casa de los Famosos México 2025 para la dinámica, no pudo ocultar su sentimiento al ver que Mar Contreras le ganó el cofre a Dalilah Polanco.

Ni Gali supo disimular cuando Mar se la ganó a Dalilah 😅 y el cofre que agarró Dalilah estaba puesto para Alexis 😳 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/S68RMQTfAg — Eddy Nieblas (@soyeddynieblas) September 23, 2025

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2025? El reality show ya tiene a la primera finalista de esta temporada.