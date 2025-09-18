La Casa de los Famosos México 2025 avanza a pasos agigantados rumbo a la gran final y las nominaciones son cada vez más decisivas.

Con solo 8 habitantes en pie de los 15 que entraron, cuartos Día y Noche continúan el juego en equipos rumbo al cierre de temporada.

Ya hay puntos de nominación y beneficios para esta noche en La Casa de los Famosos México 2025

Durante la noche de cine en La Casa de los Famosos México 2025, los habitantes se llevaron una sorpresa por parte de La Jefa.

Esta última colocó 4 tickets dorados en los boletos de cine, siendo que los habitantes con estos boletos adquirieron un beneficio especial para las nominaciones.

En el caso de El Guana, eligió sumarse para él mismo 4 puntos de nominación.

Por su parte, Aldo Tamez de Nigris anuló la nominación de 3 puntos de Alexis Ayala por un error de La Jefa.

El Abelito fue otro de los beneficiados, quitándole 3 puntos de nominación a Mar Contreras.

El Abelito es el último líder de la semana en La Casa de los Famosos México 2025

El lunes 15 de septiembre se realizó sin falta la prueba de líder semanal en La Casa de los Famosos México 2025.

En esta ocasión el azar volvió a ser el protagonista de la gala con el reto de la regadera.

Cada habitante eligió una regadera completamente al azar, desde la cual debían jalar un cordón que dejaría caer una sustancia viscosa o una lluvia de confeti naranja.

Esta última caería sobre quien sería el último líder de la temporada.

Uno a uno, los habitantes fueron jalando el cordón, siendo que al final de la noche el liderato y la inmunidad quedaban entre Alexis Ayala y El Abelito.

Fue el influencer quien tuvo la suerte de su lado, sumando a sus privilegios el poder subir a la suite de líder.

En una segunda dinámica, fue el público quien tuvo la oportunidad de elegir el compañero de El Abelito en la suite.