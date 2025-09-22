Durante el programa Hoy, Galilea Montijo -de 52 años de edad- afirma que no hay favoritismos en La Casa de los Famosos México 2025.

Luego de las especulaciones que se han generado tras la salida de Guana de La Casa de los Famosos México 2025, Galilea Montijo pide no creer en chismes.

Galilea Montijo asegura que no hay favoritismos en La Casa de los Famosos México 2025

Durante la emisión del programa Hoy, Galilea Montijo dejó en claro que no hay favoritismos en La Casa de los Famosos México 2025.

Galilea Montijo recordó que siempre se genera gran especulación sobre los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025, pero pidió a las personas no dejarse llevar por lo que ven en las redes.

“Nos encanta todo lo que se genera dentro y fuera de La Casa de los Famosos México, no hay favoritismos, no crean todo lo que dicen las redes sociales” Galilea Montijo

Galilea Montijo se refirió a las especulaciones que aseguraban que la producción intentaba proteger a los de Cuarto Día.

Pero, Galilea Montijo destacó que todos sus integrantes habían salido, por lo que no sabía de que favoritismo hablaban ahora que ya se encuentran en la recta final.

“Amo todas las versiones que hablan afuera, que ‘si la crónica de una muerte anunciada’, que ha ‘Televisa le interesa que gane tal a Endemol tal’, si todo el Día está afuera no sé de que hablan de tanta” Galilea Montijo

Para la conductora Galilea Montijo no tiene sentido que la productora meta a una celebridad para que gane, pues el juego se va dando de diferente manera.

“Meto a fulanito para que gane, para que gane para qué” Galilea Montijo

Galilea Montijo (Instagram | @lacasafamososmx)

Galilea Montijo se compara con Messi al hablar de los errores en La Casa de los Famosos México 2025

Sobre los errores que han tenido en La Casa de los Famosos México 2025, Galilea Montijo los minimizó asegurando que son propios de un programa en vivo.

“Todos los errores que se generan alrededor, ‘hay ya ven por eso la Jefa se equivocó’, bueno es que estamos en vivo, hay muchos errores en vivo y de eso se trata y de cómo lo sacas” Galilea Montijo

Galilea Montijo puntualizó que ella también comete errores y no es porque se encuentre tomada.

En ese sentido se comparó con Messi, al señalar que hasta los expertos también tienen errores.

“’La Galilea estaba borracha y por eso se equivocó’ no señores también me equivoco, hasta Messi falla penales” Galilea Montijo

Galilea Montijo señaló que le daban risa todas las especulaciones que surgen por La Casa de los Famosos México 2025.

En ese sentido, Galilea Montijo les pidió a las personas tener respeto con los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025, pues les recordó que lo único que hicieron fue entrar en un experimento.

“Si da risa todo lo que se genera afuera (…) Ante todo el respeto, han sido participantes y siempre con respeto porque ellos tienen familia, hijos, hermanos, son trabajadores y lo único que entraron fue un proyecto a hacer contenido, historia, un experimento” Galilea Montijo