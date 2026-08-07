Denuncian públicamente un presunto robo al equipo de Junior H en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); desaparecieron 5 mil dólares y un Rolex Presidente de oro.

La información fue revelada por la periodista Lourdes Mendoza, quien señaló que el incidente ocurrió el pasado 13 de julio a Misael Rodríguez, colaborador cercano al cantante de corridos tumbados.

Así fue el presunto robo al equipo de Junior H en el AICM

De acuerdo con versiones difundidas, Misael Rodríguez dejó olvidada su mochila en uno de los carros que transportan pasajeros en la terminal del AICM.

En dicha maleta, el trabajador de Junior H llevaba 5 mil dólares en efectivo, además de un lujoso reloj y artículos personales.

Al darse cuenta de que sus pertenencias se quedaron en el vehículo, Misael Rodríguez intentó regresar por ellas.

AICM (Especial)

No obstante, en su testimonio detalla que dos elementos de Secretaría de Marina que estaban en el aeropuerto le impidieron acercarse de nuevo al carrito.

Al pedir ayuda a los elementos para buscar su mochila, la cual consideraba podría estar en el mismo sitio donde la dejó, el colaborador de Junior H no recibió apoyo.

Misael Rodríguez realizó el reporte ante las autoridades del AICM, aunque esperó aproximadamente seis horas hasta que se le notificó que su mochila fue hallada.

La maleta apareció en el carrito en donde se había olvidado desde un principio.

Desafortunadamente, al revisarla Misael Rodríguez detectó que sus cosas habían desaparecido y que algunas de las pertenencias habían sido manipuladas, levantando sospechas sobre quién pudo abrir el bolso y llevarse los objetos.

Según el testimonio de un trabajador del AICM, algunos pasajeros tomaron la mochila, lo que dejó que alguien tuviera acceso a su interior durante todo el tiempo que se encontró extraviada.

Junior H (Instagram/@juniorh_sadboyz_03)

Equipo de Junior H y el AICM no han emitido postura tras presunto robo a colaborador

Por el momento, el AICM, Secretaría de Marina, ni el equipo de Junior H, han emitido alguna postura por el presunto robo a Misael Rodríguez.

Se desconoce también si hay una investigación formal o si se han pedido las grabaciones de las cámaras de seguridad para dar con los responsables.