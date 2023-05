¿Por qué llora Galilea Montijo? Otra vez desborda llanto en Hoy y de inmediato Carmen Muñoz y Raúl Araiza la consuelan.

Tras anunciar su separación de Fernando Reina Iglesias -de 45 años de edad-, Galilea Montijo -de 49 años de edad- ha confesado que ha pasado momentos muy complicados.

Sin embargo, Galilea Montijo puntualizó que para ella lo más importante es su hijo Mateo -de 11 años de edad-, por lo que se encuentra concentrada para que él se encuentra bien.

¿El exesposo de Galilea Montijo volverá a ser papá? Un rumor lo asegura, pero no sería con ella

Galilea Montijo dice que “hasta donde sabe”, Fernando Reina no va a ser papá

Pero Galilea Montijo sorprendió a los televidentes de Hoy a llorar en pleno programa en vivo, pero ¿por qué lloró la conductora?

Galilea Montijo se ha caracterizado por tener un gran carisma y siempre animar a las personas con su sentido de humor.

Pero Galilea Montijo ha confesado que también ha vivido momentos muy complicados como su separación de Fernando Reina Iglesias.

Durante el programa Hoy, Galilea Montijo volvió rompió el llanto por lo que de inmediato fue consolada por Carmen Muñoz -de 48 años de edad- y Raúl Araiza -de 58 años de edad-.

Todo sucedió mientras se estaba promocionando el programa especial por el día de las madres: ‘Mamá es’.

Entre las conductoras de este programa están Carmen Muñoz y Galilea Montijo, por lo que las famosas recordaron lo que vivieron al grabar la emisión.

Para invitar a las personas a no perderse el programa se mostró un adelanto de lo que se podrá ver en ‘Mamá es’.

Se presentó una emotiva entrevista entre Erika Buenfil y su hijo, donde Nicolás le confiesa a su mamá lo importante que ha sido para él.

Al regresar de este adelanto, Galilea Montijo se mostró muy conmovida y confesó que en el programa se la pasó llorando porque se viven momentos muy emotivos.

Tratando de contener las lágrimas, Galilea Montijo señalo que como madre lo mejor que les puede pasar es ver a sus hijos crecer y que les digan ‘mamá sin ti no soy nada’.

Galilea Montijo no pudo contenerse más y terminó llorando y pidió irse a su casa porque esta semana se encontraba muy sentimental.

En entrevista con People en Español, Galilea Montijo confesó que su trabajo se ha convertido en un escape ya que sabe que no puede encerrarse en su casa.

“En estos momentos en el trabajo me estoy refugiando, que es algo que amo. No puedo encerrarme en casa”

Galilea Montijo reconoció que su divorcio ha sido difícil ya que le cambió su vida por completo.

En ese sentido, Galilea Montijo reconoció que hay días que se encuentra bien, pero hay otros en los que no está tan bien.

“Nunca pensé que un divorcio fuera tan difícil y tan doloroso. Cambia tu vida por completo, cambia tu rutina por completo. Un día estás bien, dos no, tres no. Una semana dices: ‘ya pasó’, y otra vez vuelves, pero creo que te hace madurar, no lo veo como un fracaso en la vida”

