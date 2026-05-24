Este sábado 23 de mayo concluyó el Festival de Cannes 2026. Acá te decimos quién ganó la Palma de Oro y lista completa de galardonados.

La ceremonia de clausura de la edición 79 del Festival de Cannes se llevó a cabo en el icónico Grand Theatre Lumière con grandes sorpresas en la premiación.

¿Quién ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes 2026?

La Palma de Oro, el máximo galardón del Festival de Cannes, fue este año para “Fjord” del director rumano Cristian Mungiu.

“Fjord” nos cuenta la historia de Los Gheorghiu, una pareja rumano noruega muy devota que se instala en un pueblo en un fiordo remoto.

Ahí, los Gheorghiu entablarán una relación con sus vecinos, los Halberg.

No obstante, todo cambia cuando la hija adolescente de los Gheorghiu, Elia, aparece en la escuela con moretones, y provoca cuestionamientos de la comunidad sobre la educación que la joven recibe en casa.

Con “Fojrd” Cristian Mungiu gana su segunda Palma de Oro en Cannes, anteriormente resultó premiado en 2007 por la cinta “4 meses, 3 semanas, 2 días”.

Festival de Cannes 2026: quién ganó la Palma de Oro y lista completa (Festival de Cannes)

Lista completa de ganadores en el Festival de Cannes 2026

Además de “Forjd” la lista completa de ganadores en el Festival de Cannes 2026 quedó así:

Gran Premio: Minotauro de Andreï Zviaguintsev

Mejor Director: Javier Calvo y Javier Ambrossi por La Bola Negra / Pawel Pawlikowski por Patria

Mejor guion: Emmanuel Marre por Notre Salut

Mejor actriz: Virginie Efira y Tao Okamoto por All of a Sudden

Mejor actor: Emmanuel Macchia y Valentin Campagen en Coward

Palma de Oro Cortometraje: Para los Contrincantes de Federico Luis

Ganadores Un Certain Regard Cannes 2026

Premio Un Certain Regard: Everytime, de Sandra Wollner.

Premio del Jurado: Elephants in the Fog de Abhinash Bikram Shah

Premio Especial del Jurado: Iron Boy de Louis Clichy

Mejor Actor: Bradley Fiomona Bembeasset por Congo Boy

Mejor Actriz: Marina De Tavira, Daniela Marín Navarro y Mariangel Villegas por Siempre soy tu animal materno

La Palma de Oro de Honor en Cannes 2026:

Peter Jackson

Barbra Streisand

John Travolta

Ganadores Caméra d’or Cannes 2026

Premio Caméra d’or: Ben’Imana de Marie-Clémentine Dusabejambo

Ganadores La Cinef Cannes 2026

Primer Premio: Laser-gato de Lucas Acher

Segund Premio: Voces silenciosas de Nadine Misong Jin

Tercer Premio: Never Enough de Lagoutte Larsen / Growing Stones, Flying Papers de Roozbeh Gezerseh y Soraya Shamsi