Galilea Montijo, de 49 años, viajará con la primera esposa de Fernando Reina, su exesposo, porque aún “son familia”, según afirmó.

En entrevista para la revista People en Español, Galilea Montijo habló sobre los cambios que está viviendo ahora que ha regresado a la soltería.

Afirmando que no ve como un fracaso su divorcio de Fernando Reina, Galilea Montijo también habló sobre las cosas poco comunes -a los ojos de la gente- que ha estado dispuesta a hacer para que su hijo no sienta que ha perdido a su familia.

Galilea Montijo (Agencia México)

Galilea Montijo revela que podría volver a la actuación tras su divorcio

Galilea Montijo reconoció que tras su divorcio, su vida ha dado un giro de 180 grados, pues cuando era pareja de Fernando Reina, de 45 años, optó por dedicar su tiempo libre a su familia.

Esto habría orillado a Galilea Montijo a preferir su carrera como conductora de televisión, sobre la actuación, que le demandaba mucho tiempo.

Pero, ahora que ya no es pareja de Fernando Reina, Galilea Montijo se mostró dispuesta a retomar esa faceta.

“Antes siempre elegía primero a mi familia. A la hora de la actuación, por ejemplo, tener un trabajo y actuar llevaba mucho tiempo, no podía, [pero] probablemente ahora como mujer tengo más tiempo de hacer muchas cosas”, comentó Galilea Montijo.

Galilea Montijo (@galileamontijo / Instagram )

Galilea Montijo revela cómo es su vida ahora como una mujer divorciada

Mientras le llega un proyecto que la convenza de regresar a la actuación, Galilea Montijo dijo disfrutar del tiempo libre que no tuvo durante sus 11 años de matrimonio.

“[Hoy] me voy a cines, a restaurantes o sencillamente [estoy] tirada en la cama [para] ver mis series, ver películas. Lo que tengo ahora es tiempo de sobra”, contó Montijo.

La conductora del programa ‘Hoy’ también reveló que tras el divorcio, retomó el contacto con mucha gente a la que dejó de frecuentar por anteponer a su familia, lo que la ha ayudado a que su separación sea más tolerable.

“He tenido más tiempo, sobre todo para reencontrarme con amigos y amigas que no veía, que es parte importante de la vida. Luego te metes tanto en la casa, trabajo, la pareja… Me he sentido muy apapachada”, dijo Galilea Montijo.

Galilea Montijo (@galileamontijo / Instagram )

Galilea Montijo sigue en duelo por divorcio de Fernando Reina

Sin embargo, la también actriz reconoció que sigue viviendo un duelo por su matrimonio roto.

“Me siento como en una montaña rusa de emociones. Nunca pensé que un divorcio fuera tan difícil y tan doloroso. Cambia tu vida por completo, cambia tu rutina por completo. Un día estás bien, dos no, tres no, una semana dices ya pasó y otra vez vuelves”, detalló.

Aún así, Galilea Montijo dijo que su prioridad es la estabilidad de su hijo, hecho que la ha llevado a seguir frecuentando a la familia de su exmarido e incluso ya tienen planeado un viaje que incluirá a la madre de los hijos mayores de Fernando Reina.

“Si algo tenemos claro es que lo primero son nuestros hijos. Acabamos de armar un viaje con la mamá de los niños [hermanos mayores] y con Mateo; nos vamos a ir a un viaje que ya querían hacer. Estoy pues organizándoles a ellos esta parte de que vean que cambiaron cosas pero que si seguimos siendo esa familia”, explicó Montijo.