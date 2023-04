Galilea Montijo dice que “hasta donde sabe”, Fernando Reina no va a ser papá y asegura que su expareja ya es un hombre soltero que puede salir con otra persona.

A más de un mes de haber anunciado su separación de Fernando Reina Iglesias -de 45 años de edad-, Galilea Montijo volvió a estar en la polémica luego de que se reveló una presunta infidelidad de su exesposo.

De acuerdo con los reportes, Fernando Reina Iglesias se convertiría nuevamente en papá con una mujer más joven. Su paternidad habría destapado su infidelidad, ya que no habría pasado mucho tiempo de su divorcio de Galilea Montijo.

En medio de las especulaciones, Galilea Montijo -de 49 años de edad- rompió el silencio y reveló si es verdad que su ex se convertirá en padre.

Galilea Montijo y su exesposo Fernando Reina Iglesias. (@galileamontijo)

¿Galilea Montijo se separó por una infidelidad? Esto dijo de la supuesta paternidad de Fernando Reina

Tras conducir los Latin American Music Awards 2023, Galilea Montijo fue cuestionada sobre los rumores de que su expareja Fernando Reina se convertiría nuevamente en padre.

Galilea Montijo fue abordada por varios medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México y confesó que tanto ella como su hijo están tomando terapia tras su divorcio con Fernando Reina.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Galilea Montijo se tomó con humor estos rumores y señaló que a ella también le tomó por sorpresa.

“Pues qué rápido muchacho, ¿no?; no, no se sabe de eso, a mí también me sorprendió, no sé si sea el chisme de la vez pasada, no sé” Galilea Montijo

Galilea Montijo destacó que a ella no le correspondía hablar sobre Fernando Reina pues él ya era un hombre soltero y podía salir con quién quisiera.

“No voy a hablar de la vida de nadie, menos de él, la personal, él es un hombre ya soltero, es un excelente papá, lo único que nos interesa es que los dos seamos felices con nuestros hijos, que es lo más importante” Galilea Montijo

Ante la insistencia de los medios, Galilea Montijo destacó que tiene una constante comunicación con su ex y “hasta lo que sabe” esta situación no es cierta.

“Yo lo que sé es que no es cierto, pero no soy nadie para estar hablando de la vida de la gente, hasta donde yo sé muchachos, no es cierto. Hablamos todos los días porque tenemos algo para toda la vida, que son nuestros hijos, pero hasta donde yo sé no es cierto” Galilea Montijo

Galilea Montijo dejó en claro que si su ex tuviera un hijo, no tendría problema con la convivencia, ya que formaría parte de su “familia disfuncional muy funcional”.

“De ser verdad pues sí (…) Si ha de ser así, que me inviten al bautizo, pero no creo” Galilea Montijo

En medio de todas las especulaciones, Galilea Montijo puntualizó que su separación no fue porque existiera una tercera persona.

“No hubo terceros en discordia, fue una decisión de adultos, de dos personas que lo único que quieren es lo mejor para nuestros hijos, pero hasta donde yo sé no” Galilea Montijo

¿Galilea Montijo está abierta al amor tras su separación de Fernando Reina?

Galilea Montijo se dijo abierta al amor, pero puntualizó que lo más importante ahora es su hijo Mateo.

“Soy una perdida, loca, enamorada y creyente del amor. Yo siempre voy a creer en el amor, voy a estar abierta al amor” Galilea Montijo

En su conversación, Galilea Montijo destacó que por ahora se encuentra concentrada en sus cosas, apoyada de sus amigos y familia.

“Me parece muy pronto decirte que también me encantaría volver a casarme, no sé, en este momento ni me pasa por la mente ni me pasa por la cabeza. Me estoy dando mi tiempo, mis terapias, mi ejercicio” Galilea Montijo

Galilea Montijo confesó que su divorcio ha sido muy difícil pero junto con su hijo, están en terapia para poder acoplarse a su nueva vida.

“Ha sido muy difícil, estoy bien, tranquila porque mi hijo está bien, tranquilo, abrazando esta situación por la que él está pasando, con mis terapias, él también con sus terapias porque es una situación difícil, nunca pensé que un divorcio fuera tan difícil y sí lo es, es un duelo, te tienes que ir acoplando a una nueva vida” Galilea Montijo