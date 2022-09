Te damos todos los detalles del evento más esperado en la CDMX: Grupo Firme en el Zócalo, toma nota y no te lo pierdas.

Sin duda el evento más esperado en la CDMX es el concierto de Grupo Firme en el Zócalo que tras meses de espera al fin miles de capitalinos podrán disfrutar de su música totalmente en vivo.

Ya que la banda del regional mexicano liderada por Eduin Caz de 28 años de edad estará tocando en la CDMX al rededor de dos horas y media totalmente gratis para sus fans en la capital del país.

Grupo Firme (@grupofirme / Instagram)

¿Cuándo y a qué hora será el evento más esperado en la CDMX, Grupo Firme en el Zócalo?

Grupo Firme se estará presentando totalmente en vivo con un concierto el próximo domingo 25 de septiembre de 2022 en la plancha del Zócalo de la CDMX.

Por lo que el concierto de los hermanos Caz con su banda Grupo Firme en el Zócalo tendrá cita a las 08:00 pm hora local de la capital del país.

Asimismo, para poder llegar al concierto de Grupo Firme, la manera más fácil es por metro, aunque hay que tomar en cuenta que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la línea 2 permanecerá cerrada.

Por lo que la mejor opción será llegar a través de las estaciones del metro aledañas al Zócalo de la CDMX, las cuales son:

Bellas Artes, línea 2

Allende, línea 2

Pino Suárez, línea 2

San Juan de Letrán, línea 8

Grupo Firme en el Zócalo: Fecha y hora del evento más esperado en la CDMX (Especial)

¿Dónde ver la transmisión en vivo de Grupo Firme en el Zócalo?

No solo los capitalinos podrán disfrutar del concierto de Grupo Firme en el Zócalo, sino todo el país con su transmisión en vivo.

Por lo que si por alguna razón no puedes asistir al Zócalo de la CDMX o no vives en la capital del país, no te preocupes ya que habrá varias opciones para ver el concierto de Grupo Firme.

Ya que el concierto de Grupo Firme en el Zócalo será transmitido mediante redes sociales y televisión abierta para todo el país.

El concierto del próximo domingo 25 de septiembre de Grupo Firme en el Zócalo tendrá transmisión en vivo a través de:

Capital 21

Canal 14

Redes sociales oficiales de Claudia Sheinbaum

Redes sociales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México

Con todo esto ve calentando motores y preparando tu mejor outfit para el concierto de Grupo Firme en el Zócalo de la CDMX.