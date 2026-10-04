Poncho de Nigris admite que quiso anexar a Gala Montes para ayudarla; incluso, se puso en contacto con su mamá, Crista Montes.

La salud de Gala Montes ha preocupado a diversas personas, entre ellas a Poncho de Nigris, quien aseguró que la actriz estaba a punto de presentar un brote psicótico.

Poncho de Nigris quería internar a Gala Montes para ayudarla

Durante una entrevista con Posta, Poncho de Nigris aceptó que tenía la intención de internar a Gala Montes en una clínica de rehabilitación.

“La idea era pagarle un anexo, cuando la veía muy mal, ahora la veo bien” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris (Instagram/@ponchodenigris)

Poncho de Nigris acepta que no debió meterse en “lo que no le importaba”, pero acepta que su intención era pagar un anexo para que Gala Montes se desintoxicara.

Incluso, el conductor estuvo en contacto con la mamá de Gala Montes para hablar de su situación.

Al final, el conductor expresó que ve mejor a Gala Montes y espera que siga así.

Poncho de Nigris revela porque Gala Montes no estará en Ring Royale

Gala Montes había expresado su interés por ser parte de la segunda edición de Ring Royale, pero ante la intromisión de Poncho de Nigris en su vida privada, la actriz se retractó.

Poncho de Nigris expresó que Gala montes le envió un mensaje para participar en Ring Royale, ya que no estaba a gusto en Supernova.

Sin embargo, considera innecesario que Gala Montes participe en Ring Royale, ya que no se encuentra en las condiciones adecuadas y tiene un carácter voluble.

“Yo creo que no está en condiciones para prepararse y desintoxicarse, y luego ya poder, porque luego te complican el evento, porque no sabes si se va a presentar o un día amanece de malas” Poncho de Nigris

Gala Montes aclaró que su mamá sí estaría en Ring Royale, pero como invitada y no como parte de las peleas.