La reconciliación entre Adrián Marcelo y Gala Montes parece haber dado un paso importante después de que el conductor confirmara que ambos dejaron atrás las diferencias que surgieron durante su participación en La Casa de los Famosos México.

“Ojalá esté bien y todo sea parte de una estrategia para su música”. Adrián Marcelo

Tras protagonizar una de las rivalidades más comentadas del reality, Adrián Marcelo aseguró que ya no tiene interés en prolongar los enfrentamientos públicos y expresó su deseo de que Gala Montes se encuentre bien.

Las declaraciones de Adrián Marcelo, de 36 años de edad, reflejan un cambio de tono respecto a la polémica que marcó su relación con Gala Montes en los últimos años.

Adrián Marcelo espera que Gala Montes esté bien

El comentario de Adrián Marcelo ocurre después de que ambos retomaran el contacto, pues a principios de septiembre, el conductor ya había revelado que intercambiaba mensajes con Gala Montes, lo que mostraba un cambio respecto a la confrontación que mantuvieron años atrás en La Casa de los Famosos.

“Yo no soy nadie para diagnosticar ni para andar aseverando si está bien o mal. Ojalá todo lo que vemos en redes pues sea parte de una estrategia para que su música llegue mas lejos.” Adrián Marcelo

Ahora, Adrián Marcelo aseguró que tuvo contacto con el equipo de Gala Montes para limar asperezas y poner fin a los ataques, por lo que la relación entre ambos parece haber entrado en una etapa distinta.

La rivalidad entre Adrián Marcelo y Gala Montes se convirtió en uno de los conflictos más comentados de La Casa de los Famosos México. Sin embargo, sus recientes declaraciones apuntan a que el regiomontano ya no pretende mantener públicamente aquella confrontación.