Poncho de Nigris podría denunciar la filtración de sus fotos íntimas bajo la Ley Olimpia; los responsables podrían pasar de 3 a 6 años de prisión según el Código Penal de Nuevo León.

El pasado 22 de octubre, Poncho de Nigris reveló que estaban circulando por redes sociales fotos íntimas, las cuales le habrían tomado sin consentimiento en un spa.

La Ley Olimpia aplica para todas las personas y sanciona los delitos que violen la intimidad sexual a través de medios digitales.

Poncho de Nigris podría denunciar la difusión de fotos íntimas bajo la Ley Olimpia

Poncho de Nigris compartió en X que las fotos difundidas en redes sociales le fueron tomadas mientras estaba en un spa y fue sin su consentimiento.

Andan circulando unas fotos mías desnudo. Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtró (…) Estaba en un spa y al parecer tomaron estas fotos. Vamos a llegar con los que las filtraron. Poncho de Nigris

El conductor aseguró que investigaría quiénes fueron las personas que difundieron las fotos, pero no mencionó que si acudirá a la Fiscalía a denunciar los hechos.

Poncho de Nigris denuncia que filtraron fotos íntima en redes sociales (X/@_PonchoDeNigris)

El caso de Poncho de Nigris podría ser investigado bajo la Ley Olimpia, la cual determina que es un delito la difusión de material íntimo sin consentimiento.

La abogada Marcela Torres explicó que la Ley Olimpia determina específicamente en el Código Penal de Nuevo León una sentencia de 3 a 6 años de prisión.

Esta castiga a quienes comparten y difunden el material, por lo que se recomienda romper la cadena de difusión.

El artículo 271 del Código Penal de Nuevo Léon determina que comete un delito contra la intimidad personal quien o quienes revelen, difundan, distribuyan o publiquen imágenes, audios o video de contenido erótico, sexual o pornográfico.

La Ley Olimpia protege a todos los ciudadano y castiga a quien difunde material íntimo

La Ley Olimpia entró en vigor en México desde 2021 y todo ciudadano está protegido ante cualquier delito que vulnere su intimidad a través de medios electrónicos o variantes.

Dicha ley también castiga a quienes difundan el material filtrado, por lo que se recomienda no reenviar este contenido.

Poncho de Nigris no ha revelado si ya acudió a la Fiscalía de Nuevo León a realizar la denuncia correspondiente por la difusión de sus fotos.