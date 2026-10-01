Gala Montes habló sobre su cambio de imagen y aseguró que cada vez comprende más el episodio protagonizado por Britney Spears cuando decidió raparse.

Durante una entrevista con Maryfer Centeno, Gala Montes explicó que su decisión estuvo relacionada con una transformación personal y con una historia familiar que influyó.

La actriz también recordó el cáncer que enfrentó su madre, Crista Montes, y explicó que desde entonces había considerado raparse, aunque sus compromisos profesionales se lo impidieron.

Gala Montes se comparó con Britney Spears

Gala Montes contó que desde hace tiempo quería experimentar algo parecido al momento que Britney Spears protagonizó en 2007, cuando se afeitó completamente la cabeza.

La actriz incluso bromeó con la posibilidad de vivir su propio “momento Britney”, aunque aclaró que su decisión de cambiar de imagen no fue únicamente impulsiva.

Gala Montes reaparece con nuevo look y desata polémica en redes (Tomada de video )

Durante la conversación, Maryfer Centeno destacó que ambas comenzaron sus carreras siendo jóvenes y desarrollaron parte importante de su trayectoria dentro del entretenimiento.

Gala reconoció que posiblemente no atravesaba su mejor momento cuando decidió modificar su apariencia, pero señaló que el cambio también respondía a deseos personales.

La actriz explicó que el cáncer que enfermó a su madre reforzó desde hace años su intención de raparse, aunque anteriormente no había podido hacerlo debido a sus trabajos.

Gala Montes busca orden de restricción para su madre, Crista Montes

Durante la misma entrevista, Gala Montes volvió a abordar los problemas familiares que enfrenta con su madre.

La actriz reveló estar buscando una orden de restricción en contra de Crista Montes, asegurando que constantemente la busca para seguir pidiéndole dinero.

De acuerdo con Gala, hay muchas acciones y actitudes con las cuales se da cuenta de que su madre quiere seguir lucrando con su trayectoria y su imagen.

La también cantante recordó la vez que Crista Montes la desconoció como hija diciéndole que era huérfana.