Poncho de Nigris manifestó su preocupación por el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos México 2026, al considerar que podría encontrarse vulnerable.

El creador de contenido cuestionó que la actriz Gala Montes enfrente nuevamente un formato de confinamiento, pues, según sus declaraciones, este podría representar riesgos para su bienestar.

A través de redes sociales, Poncho de Nigris pidió atención para Montes y sostuvo que La Casa de los Famosos 2026 no sería un espacio adecuado para recuperarse.

Poncho de Nigris alertó por Gala Montes (Captura de pamntalla)

Poncho de Nigris pide intervención ante regreso de Gala Montes

En sus historias de Instagram, Poncho de Nigris señaló que Montes podría no dimensionar las consecuencias de regresar al programa debido a su situación personal.

El regiomontano relacionó su preocupación con supuestos problemas de excesos y adicciones, aunque sus declaraciones no aportaron elementos para confirmar esas afirmaciones sobre la actriz.

Gala Montes entra a La Casa de los Famosos México. (Tomada de video/@lacasafamososmx)

De acuerdo con el creador, el aislamiento de un reality show puede incrementar la presión psicológica y, por ello, no debería utilizarse como espacio de rehabilitación.

También mencionó que la participante podría necesitar atención médica durante el confinamiento, aunque esta posibilidad forma parte de sus propias especulaciones y no de información confirmada.

Poncho de Nigris aclaró que sus comentarios no estarían relacionados con los enfrentamientos que anteriormente involucraron a Gala Montes y su familia.

El también empresario consideró que los conflictos de la farándula son secundarios frente a la situación que, desde su perspectiva, atraviesa actualmente la actriz.

Finalmente, sugirió que la madre de Montes intervenga para solicitar su salida del programa, al advertir que la presión del encierro podría ocasionarle un incidente.

Poncho de Nigris alertó por Gala Montes (Captura de pantalla)

Gala Montes abandona La Casa de los Famosos 2026

La tarde del martes 8 de septiembre, a solo dos días de su ingreso, la actriz Gala Montes decidió por voluntad propia abandonar La Casa de los Famosos.

Fue así como lo expuso la producción del reality show por medio de un comunicado en redes sociales que dejó a los fans del programa confundidos.

“Informamos a nuestros seguidores que Gala Montes decidió voluntariamente salir de La Casa de los Famosos México y, con ello, terminar su participación. Le deseamos lo mejor de los éxitos en futuros proyectos”. La Casa de los Famosos México

Dentro de La Casa, fue La Jefa quien anunció al resto de los habitantes la situación de Gala Montes, comunicándoles que la actriz se encontraba bien.

Previo al anuncio, Gala había desaparecido de un momento a otro, generando preocupación entre sus compañeros.