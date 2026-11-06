María Alicia Delgado trabajó hasta el final para apoyar a su hijo Rafael Delgado, quien padece una discapacidad auditiva.

La muerte de María Alicia Delgado generó una preocupación entre sus allegados, ya que la actriz subsidiaba la educación y salud de su hijo Rafael Delgado.

María Alicia Delgado trabajó para apoyar a su hijo Rafael

María Alicia Delgado continuaba actuando para apoyar la educación y tratamientos médicos de su hijo, quien tiene discapacidad auditiva.

Hace varios años, María Alicia Delgado solicitó el apoyo del público para comprar los aparatos auditivos de su hijo y logró recaudar 100 mil pesos.

María Alicia Delgado y su hijo, Rafael Delgado (Especial )

Yodi Marcos, amiga de María Alicia Machado, expresó que estará al pendiente de Rafael, pero no reveló si la actriz dejó indicaciones para la manutención de su hijo.

Rafael Delgado tiene 29 años de edad y estaría finalizando la carrera de Diseño Gráfico.

La actriz reveló hace algunos años que su hijo estudiaba y trabajaba por las noches en una taquería.

El hijo de María Alicia Delgado perdió la audición tras someterse a un tratamiento

María Alicia Delgado reveló que su hijo Rafael “era un milagro”, ya que lo tuvo a los 43 años y el bebé nació a los cinco meses y medio de gestación.

Rafael permaneció en terapia intensiva varios meses; posteriormente, fue sometido a una cirugía a corazón abierto y lo diagnosticaron con hipertensión pulmonar.

El hijo de María Alicia Delgado tenía un año de edad cuando perdió la audición, debido a un tratamiento con otrotóxicos que le administraron para tratar su afección.

A pesar de su discapacidad, el hijo de María Alicia Delgado aprendió a hablar gracias a que recibió estimulación temprana.

Yodi Marcos reveló que María Alicia Machado estaba preocupada por lo que ocurría con su hijo si llegaba a morir, por lo que ella le prometió que cuidaría de Rafael tras su muerte.