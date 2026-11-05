Este miércoles 4 de noviembre se confirmó la muerte de la actriz y comediante María Alicia Delgado, a los 77 años.

De acuerdo con los reportes, María Alicia Delgado murió en la Ciudad de México tras luchar contra el cáncer.

La primera actriz era recordada por aparecer en telenovelas como Amorcito corazón, además de ser parte de los shows de comedia “Derbez en cuando” y “Cero en conducta”, y una una brillante carrera en radio y el teatro.

Muere María Alicia Delgado, actriz y comediante, a los 77 años (Especial)

Confirman muerte de María Alicia Delgado a los 77 años

Con un mensaje en redes sociales, Televisa Espectáculos dio a conocer que María Alicia Delgado murió y se unió a las condolencias para sus seres queridos.

Nos unimos a la pena de familiares y amigos, así como de todo el público que la quería; por el lamentable fallecimiento este día de la actriz María Alicia Delgado. Televisa Espectáculos

Originaria de Monterrey, Nuevo León, María Alicia Delgado forjó una carrera de más de cuatro décadas en el mundo del entretenimiento.

En la pantalla chica fue parte de “Odisea Burbujas” y “El Tesoro del Saber”.

No obstante, su reconocimiento se dio con ¡Anabel!, producción en la que compartió créditos con figuras como Mario Bezares y Eugenio Derbez.

Junto a Eugenio Derbez, María Alicia Delgado trabajó en “Derbez en cuando”, “Al derecho y al Derbez” y “XHDRBZ” con su personaje de la anciana Alz.

María Alicia Delgado, actriz y comediante (Captura de video)

En “Cero en Conducta” también participaró con le personaje de “La abuela”. A nivel dramático igualmente fue parte de:

El diario de Daniela (1998)

Serafín (1999)

Sueños y caramelos (2005)

Querida enemiga (2008)

Zacatillo, un lugar en tu corazón (2010) .

Amorcito corazón (2011-2012)

De que te quiero, te quiero (2013-2014)

La vecina (2015-2016)

Enamorándome de Ramón (2017)

Ringo (2019)

Médicos, línea de vida (2019-2020)

Fugitivas, en busca de la libertad (2024)

La última telenovela en la que participó María Alicia Delgado fue “Monteverde”.

En octubre 2025, la primera actriz confesó que no se retiraba de la actuación porque tenía un hijo con discapacidad auditiva que estaba por graduarse de la universidad.