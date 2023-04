¿Gerard Piqué enojado? Maryfer Centeno ve clarito cómo le pesan las críticas por Shakira y de esta manera exhibe las actitudes del exfutbolista.

Gerard Piqué -de 36 años de edad- se encuentra en medio de la controversia luego de la entrevista que concedió al streamer español Gerard Romero -de 37 años de edad-.

Pese a que se había mostrado reservado, Gerard Piqué habló sobre el beef en la tiradera de Shakira -de 46 años de edad- en ‘Music Sessions #53′ y todo el hate que ha recibido.

Aunque Gerard Piqué señaló que no le importan las críticas en su contra, Maryfer Centeno lo desmintió y tras analizar su lenguaje corporal vio clarito como si le pesan los comentarios negativos por Shakira.

A través de sus redes sociales, Maryfer Centeno -de 33 años de edad- suele analizar el lenguaje corporal de diferentes celebridades.

En esta ocasión, Maryfer Centeno compartió su análisis de Gerard Piqué luego de la entrevista que se viralizó en la que se refiere a todas las críticas que ha recibido tras su separación de Shakira.

Durante su conversación con el streamer español Gerard Romero, Gerard Piqué señaló que no le importa las críticas que recibe e incluso señaló que “son gente que no tienen vida”.

“Hay que relativizar las cosas y darle importancia a lo que de verdad importa. Me da igual lo que opine la gente. No debes preocuparte por lo que la sociedad opine sobre ti (…) No me importa nada... no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer”

Maryfer Centeno