El último mensaje de Shakira sería una indirecta a Piqué por llamar “gente que no tiene vida” a sus fans y se muestra más que orgullosa de su origen.

Pese a que se había mostrado muy reservado sobre su separación de Shakira -de 46 años de edad-, Gerard Piqué -de 36 años de edad- habló como nunca sobre todos los ataques que ha recibido.

En una entrevista, Gerard Piqué habló sobre el beef que le tiró Shakira en ‘Music Sessions #53′ junto a BZRP y todos los mensajes que ha recibido en las redes sociales.

Sin embargo hubo un comentario que realizó que no tenía nada que ver con la conversación y que revivió el hate en su contra. Es por ello por lo que Shakira le habría enviado una indirecta en sus redes sociales.

Shakira / Piqué (Instagram)

¿Shakira le envía indirecta a Gerard Piqué, tras referirse a sus fans y origen?

Tras anunciar su separación, Shakira y Gerard Piqué se han encontrado en medio de la controversia luego de que se dio a conocer que el exfutbolista le había sido infiel a la cantante.

En medio de todas las especulaciones Shakira retomó su carrera en la música y de inmediato sus seguidores señalaron que le estaba mandando indirectas a Gerard Piqué en sus temas:

Te Felicito

Monotonía

BZRP Music Sessions #53

TQG

Por su parte, Gerard Piqué en pocas ocasiones hablaba de su separación, sin embargo no dudaba en mostrarse feliz con su pareja Clara Chía.

Gerard Piqué habló como nunca sobre la tiradera se Shakira y el hate en su contra, en una plática con streamer español Gerard Romero.

Al hablar sobre el hate que ha recibido, Gerard Piqué se refirió a los fans de Shakira y los llamó “gente que no tiene vida”.

La manera en la que Gerard Piqué se habría referido a los fans de Shakira, habría molestado a la cantante por lo que no dudó en mandarle una indirecta en sus redes sociales.

Después de anunciar que se encontraba viajando hacia Miami, Shakira compartió un tuit en donde se mostró orgullosa de sus orígenes y de esta manera le contestó a Gerard Piqué.

Shakira escribió: “Orgullosa de ser Latinoamericana”. Además acompañó su frase con las banderas de países latinoamericanos entre ellos:

México

Colombia

Costa Rica

Brasil

Panamá

Argentina

Esto provocó la euforia de sus seguidores que consideraron que había respondido increíblemente a las declaraciones de Gerard Piqué.

Shakira (@shakira / Twitter )

¿Qué fue lo que dijó Gerard Piqué?

Durante su conversación con Gerard Romero en su programa Jijantes, Gerard Piqué habló sobre el beef en su contra en canción ‘Music Sessions #53′.

Además de mostrarse molesto de que al lanzar esas canciones, los cantantes no se preocupan sobre la salud mental de la otra persona, Gerard Piqué se refirió al hate que ha recibido en redes sociales.

Gerard Piqué cuestionó que las personas se sienten con el derecho de opinar sobre su vida solo por el hecho de que es una persona famosa.

“Cada uno tiene su vida. Parece que, si eres famoso, los demás tienen derecho a opinar y no, no es así” Gerard Piqué

Sin embargo una de las frases que llamó la atención es que se refirió a la nacionalidad de su expareja. Y es que sin ningún motivo señaló que Shakira es latinoamericana.

Esta frase llamó mucho la atención, ya que no era necesario hablar sobre la nacionalidad de Shakira, incluso algunos usuarios señalaron que Gerard Pique quería señalar que las personas de Latinoamérica eran los que lo estaban atacando.

“Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja, pues es latinoamericana... O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles” Gerard Piqué

Gerard Piqué señaló que pese a todas las críticas que ha recibido -en especial de los fans de Shakira-, él no les da importancia porque no los conoce y puntualizó que son “gente que no tienen vida”.

“Hay que relativizar las cosas y darle importancia a lo que de verdad importa. Me da igual lo que opine la gente. No debes preocuparte por lo que la sociedad opine sobre ti (…) No me importa nada... no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer” Gerard Piqué

Tras sus declaraciones, Gerard Piqué no se salvó de las críticas y es que lo tacharon de “racista” y “xenófobo”.

“Como si los latinos fuéramos menos”, “¿Cuál era el punto de que él mencionara a que su expareja es Latinoamericana?”, “¿Qué hace hablando de esto?”, “Tus hijos son orgullosamente hijos de una Latinoamericana”, fueron algunos de los comentarios que recibió.