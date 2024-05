Kimberly la más preciosa participará en Perfume de Gardenia, pero la influencer ha mostrado una terrible actitud.

Con el estreno de Aventurera se anunció el regreso de otra famosa obra de teatro, Perfume de Gardenia.

Esta obra podría regresar al escenario en julio y Kimberly la más preciosa -de 33 años de edad- reveló que será parte del elenco.

Kimberly la más preciosa confía de más en su talento para actuar en Perfume de Gardenia

Perfume de Gardenia quiere regresar a las tablas teatrales con el mejor elenco, por lo que estarían buscando a Belinda -de 34 años de edad- como protagonista.

Mientras esto se concreta, Kimberly la más preciosa ya está más que apuntada para actuar en la obra.

Kimberly Irene (Instagram/@kimberly_lamáspreciosa)

La influencer reveló que ya tiene un papel en el elenco de Perfume de Gardenia y será la mejor amiga de la protagonista.

“La verdad me siento super feliz porque voy a estar con mucho talento, con una trayectoria muy larga de años y profesionales. Muy contenta de estar aquí bajo la producción de Omar Suárez” Kimberly la más preciosa

A pesar de que Kimberly la más preciosa no tiene experiencia como actriz, la influencer descarta estudiar actuación para mejorar su participación en la obra.

“Yo no me preparo, simplemente cuando ya estoy en el escenario soy yo Kimberly y el papel que me toca, creo que yo no lo ocupo” Kimberly la más preciosa

Kimberly la más preciosa confía en su talento y no cree necesitar clases de actuación, pues trata de ser ella misma en el escenario.

Kimberly 'La más preciosa' (Instagram/@kimberly_lamáspreciosa)

Kimberly la más preciosa ya se siente lista para trabajar con actores de renombre

Además de Belinda, ha trascendido que William Levy -de 43 años de edad- será parte de Perfume de Gardenia.

Kimberly la más preciosa estaría trabajando con actores con una larga trayectoria, pero ella no se deja intimidar y ya se siente lista para trabajar con ellos.

“Yo no lo ocupo (estudiar actuación) porque hasta eso los productores, obviamente leo el guió que me dan, me dejan ser un poco yo” Kimberly la más preciosa

La influencer asegura que a pesar de no ser una actriz profesional, ella dará lo mejor y lo más importante es que a ella le guste su trabajo.

“Voy a dar lo mejor de mí (…) la crítica no me importa, al contrario me favorece, la gente que más critica es la que más opina y yo he crecido” Kimberly la más preciosa

A Kimberly la más preciosa no le importa que critiquen su actuación, pues son los malos comentarios los que le han permitido crecer como persona.

“Soy la mejor amiga de Gardenia, que la verdad va estar muy padre” reveló Kimberly la más preciosa, quien será la mejor amiga de Gardenia Peralta.

Por otro lado, Kimberly la más preciosa ignora quién será la protagonista de Perfume de Gardenia y reveló que el productor está considerando a varias actrices.

También confirmó que Belinda encabeza esta lista, pero aún no se ha concretado nada; lo que es un hecho es que Gardenia ya tiene mejor amiga y es Kimberly la más preciosa.