¿El matrimonio de Kimberly La Más Preciosa y Oscar Barajas terminó? La pareja se muestra más unida que nunca e incluso ya están pensando en adoptar hijos.

Desde el inicio de su relación, Kimberly La Más Preciosa -de 33 años de edad- y Oscar Barajas se han mantenido en la polémica y es que la pareja suele compartir su vida en las redes sociales.

Sin embargo, hace unos días Oscar Barajas -de 26 años de edad- sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de un live su separación de Kimberly La Más Preciosa, integrante de Las Perdidas.

Pero tal parece que todo se trató de una falsa alarma y la pareja sigue unida y es que incluso ya hablan de tener una familia.

Kimberly La Más Preciosa -de Las Perdidas- y Oscar Barajas hablaron sobre sus deseos de formar una familia, pese a todos los problemas que han enfrentado.

El pasado mes de diciembre, Kimberly La Más Preciosa y Oscar Barajas se casaron por el civil en compañía de sus seres queridos.

A cinco meses de haber unido sus vidas, Kimberly La Más Preciosa y Oscar Barajas alarmaron a sus seguidores al anunciar que habían tomado la decisión de separarse.

Sin embargo, todo se trató de una broma que decidió hacerle Kimberly La Más Preciosa a Oscar Barajas y él se lo tomó muy enserio por lo que decidió compartirlo con sus seguidores.

La supuesta separación de Kimberly La Más Preciosa y Oscar Barajas los puso en el ojo del huracán y es que desde el principio la pareja ha protagonizado varias peleas por lo que usuarios creen que no es una relación sana.

Pese a todas las críticas que han recibido, Kimberly La Más Preciosa y Oscar Barajas se han mostrado muy unidos e incluso han hablado sobre su deseo de adoptar hijos.

En entrevista compartida con Edén Dorantes, Kimberly La Más Preciosa habló sobre la posibilidad de adoptar un niño con Oscar Barajas.

Kimberly La Más Preciosa confesó que si ha hablado con Oscar Barajas sobre la posibilidad de adoptar un niño o niña.

En su conversación, Kimberly La Más Preciosa confesó que es un proceso complicado, pero está dispuesta a hacerlo por cumplir su sueño de tener un hijo.

Kimberly La Más Preciosa reconoció que es muy celosa, pero es algo en lo que ya está trabajando para evitar seguir teniendo problemas con Oscar Barajas.

En la entrevista Kimberly La Más Preciosa destacó que va a ser normal los problemas con su pareja, pero ellos tuvieron la oportunidad de resolver sus problemas.

“En todas las notas sacaron de que yo me había divorciado, ya me había peleado, ya lo había dejado y lo que yo dije es que me tomé el tiempo de hablar con él porque siempre va a haber problemas en cada relación, en pareja, en novios, inclusive en amigos. Siempre va a haber pleitos, pero como es mi esposo yo tuve que la oportunidad de hablar con él para que no pasara eso”

Kimberly La Más Preciosa