Pedro Sola dice en Ventaneando que a Piqué lo insultan hasta los que no son latinos y señala que la nacionalidad no tiene que ver con las críticas que recibe en las redes sociales.

En entrevista con el streamer español Gerard Romero -de 37 años de edad-, Gerard Piqué -de 36 años de edad- habló sobre las críticas que recibe tras su separación de Shakira.

Sin embargo sus declaraciones causaron gran controversia por referirse a la nacionalidad de Shakira -de 46 años de edad- al insinuar que los ataques provienen de Latinoamérica y fue tachado de “xenófobo”.

Pedro Sola -de 76 años de edad- se pronunció sobre las declaraciones de Gerard Piqué y le recordó que hay personas de otros países que también lo insultan.

Gerard Piqué se encuentra en medio de la controversia luego de que en entrevista con el streamer español Gerard Romero donde habló del hate que recibe en las redes sociales.

Sin embargo una de las frases que llamó la atención es que se refirió a la nacionalidad de su expareja. Y es que sin ningún motivo señaló que Shakira es latinoamericana.

Esta frase llamó mucho la atención, ya que no era necesario hablar sobre la nacionalidad de Shakira, incluso algunos usuarios señalaron que Gerard Pique quería señalar que las personas de Latinoamérica eran los que lo estaban atacando.

“Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja, pues es latinoamericana... O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”

Gerard Piqué